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Харьковщина превращается в степь: что прогнозирует климатолог

Общество 07:54   22.10.2024
Оксана Горун
Харьковщина превращается в степь: что прогнозирует климатолог

Уже сейчас Харьковщина частично перешла из традиционной лесостепной климатической зоны в степную. Однако это только начало.

«Средняя за год температура воздуха может подняться даже на пять градусов до конца века. То есть, реально в Харькове в будущем может быть температура, которая сейчас характерна для южных областей Украины», — прогнозирует заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух в интервью МГ «Объектив».

Эксперт констатирует: граница климатических зон в Украине сейчас смещается на север.

«Да, граница степной зоны в Харьковской области значительно продвинулась на север, и часть региона уже действительно находится не в лесостепной, а в степной зоне. И если говорить о лете 2024, то оно было на четыре градуса теплее по сравнению с климатической нормой», — сообщила Балабух.

Вместе с превращением в степь Харьковщине угрожают другие «спецэффекты» от повышения температур.

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«Повышение температуры воздуха способствует увеличению неустойчивости атмосферы. Образуются более мощные облака, особенно летом и весной, и соответственно возникают сильные грозы, град, шквал, тропические ливни, возможны смерчи. Град выпадает гораздо большего диаметра, шквалы имеют большую скорость ветра. И как раз это особенность Харьковщины, ведь мы видим, что эти явления не только усиливаются, но и растет их повторяемость», — отмечает климатолог.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 07:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже сейчас Харьковщина частично перешла из традиционной лесостепной климатической зоны в степную. Однако это только начало".