Харьковщина превращается в степь: что прогнозирует климатолог
Уже сейчас Харьковщина частично перешла из традиционной лесостепной климатической зоны в степную. Однако это только начало.
«Средняя за год температура воздуха может подняться даже на пять градусов до конца века. То есть, реально в Харькове в будущем может быть температура, которая сейчас характерна для южных областей Украины», — прогнозирует заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух в интервью МГ «Объектив».
Эксперт констатирует: граница климатических зон в Украине сейчас смещается на север.
«Да, граница степной зоны в Харьковской области значительно продвинулась на север, и часть региона уже действительно находится не в лесостепной, а в степной зоне. И если говорить о лете 2024, то оно было на четыре градуса теплее по сравнению с климатической нормой», — сообщила Балабух.
Вместе с превращением в степь Харьковщине угрожают другие «спецэффекты» от повышения температур.
Читайте также: Виновата ли война в изменениях погоды на Харьковщине: мнение климатолога
«Повышение температуры воздуха способствует увеличению неустойчивости атмосферы. Образуются более мощные облака, особенно летом и весной, и соответственно возникают сильные грозы, град, шквал, тропические ливни, возможны смерчи. Град выпадает гораздо большего диаметра, шквалы имеют большую скорость ветра. И как раз это особенность Харьковщины, ведь мы видим, что эти явления не только усиливаются, но и растет их повторяемость», — отмечает климатолог.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: град, климатолог, лето, погода, потепление, степь, температура, ураган;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьковщина превращается в степь: что прогнозирует климатолог»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 07:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже сейчас Харьковщина частично перешла из традиционной лесостепной климатической зоны в степную. Однако это только начало".