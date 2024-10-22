Харківщина перетворюється на степ: що прогнозує кліматолог
Вже зараз Харківщина частково перейшла із традиційної лісостепової кліматичної зони до степової. Однак це лише початок.
“Середня за рік температура повітря може зрости навіть на п’ять градусів до кінця століття. Тобто реально в Харкові в майбутньому може бути температура, яка зараз характерна для південних областей України”, – прогнозує завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух в інтерв’ю МГ “Об’єктив”.
Експертка констатує: межа кліматичних зон в Україні зараз зміщується на північ.
“Так, межа степової зони на Харківщині значно просунулася на північ, і частина регіону вже дійсно знаходиться не в лісостеповій, а в степовій зоні. І якщо говорити, про літо 2024, то воно було на чотири градуси теплішим порівняно з кліматичною нормою”, – повідомила Балабух.
Разом із перетворенням на степ Харківщині загрожують інші “спецефекти” від підвищення температур.
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“Підвищення температури повітря сприяє збільшенню нестійкості атмосфери. Утворюються більш потужні хмари, особливо влітку та навесні, і відповідно виникають сильні грози, град, шквал, тропічні зливи, можливі смерчі. Град випадає значно більшого діаметру, шквали мають більшу швидкість вітру. І якраз це є особливістю Харківщини, адже ми бачимо, що ці явища не лише посилюються, а й зростає їхня повторюваність”, — зазначає кліматологиня.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: град, климатолог, лето, погода, потепление, степь, температура, ураган;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 07:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вже зараз Харківщина частково перейшла із традиційної лісостепової кліматичної зони до степової. Однак це лише початок".