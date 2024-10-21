Чи винна війна у змінах погоди на Харківщині: думка кліматолога

Літо 2024 року в Харківській області було на чотири градуси теплішим за норму. У соцмережах набирає популярності версія, що спеку та посуху викликала повномасштабна війна: бойові дії та обстріли.

Який насправді зв’язок між спекою та російськими обстрілами, в інтерв’ю МГ “Об’єктив” пояснила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

“Вплив війни на клімат – це не лише викиди парникових газів. Хоча експерти проєкту “Екодія” підрахували, що парникові викиди за два роки повномасштабного вторгнення в Україну дорівнюють 170 мільйонів тон СО2 екв. Це рівнозначно загальному обсягу річних викидів парникових газів Нідерландів. Але є ще зміни клімату через пожежі в лісах. Тому що ліси, лісосмуги захищали землю від посухи, суховіїв, пилових бурь. І це теж наша велика проблема, з якою доведеться жити не один рік, поки виростуть нові ліси”, – відзначила експертка.

При цьому вона зазначила, що головний фактор стрімкого потепління все ж таки глобальний – і цей процес характерний для всього світу.

“Головним чинником, що зумовлює такі безпрецедентні зміни температури та всієї кліматичної системи, є діяльність людини, яка посилила парниковий ефект. Внаслідок цього глобальна температура повітря зросла більш ніж на один градус, порівняно з доіндустріальним періодом. Але коли на цей процес накладаються й природні чинники, то ріст температури ще посилюється. Такі умови склались минулого року. І як наслідок, 2023 рік став найтеплішим з кінця ХІХ століття і дуже ймовірно за останні 100 тисяч років. Минулого року до парникового ефекту додалися ще Ель-Ніньйо, збільшення концентрації водяної пари через виверження вулкана Хунга-Тонга в січні 2022 року, зростання кількості сонячної радіації, оскільки ми наближаємося до максимуму 25-го сонячного циклу. Тому глобальна температура протягом усього року, кожного дня, на один градус перевищувала температуру доіндустріального періоду, 50% днів були теплішими на 1,5 градуса, та один день у листопаді – навіть на два градуси”, – навела дані Віра Балабух.

Вона зазначила: протягом своєї історії Земля пережила не одне потепління та похолодання. Проте раніше ці процеси відбувалися поступово та тривали мільйони років.

“Потепління, що відбувається зараз, за одне покоління, раніше тривало півтори тисячі років. І в цьому головна проблема, бо дуже важко до цього адаптуватися рослинам, тваринам, людині”, – підсумувала кліматолог.