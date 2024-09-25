Чому знову посадити сосни у Каравана в Харкові погана ідея – відповідь біолога

Якими породами дерев найкраще засадити багатостраждальний ліс, що згорів на Салтівці, МГ «Об’єктив» розповів біолог, викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.Сковороди Юрій Бенгус.

– У соцмережах ширяться чутки, що нібито цей ліс дуже сильно висох, бо на дерева штучно впливали, труїли. Це так?

– Ні. Я багато років працював поруч і бачив, як поступово від 2007- 2010 років у тому бору поширювалася коренева губка – різновид грибка. Це така зараза, яка оселяється на коренях сосни в лісах, де мале біорізноманіття. Вона вражає не старі бори, а молоді, які висаджені на новому, чистому місці, з одного виду дерев.

– Тобто кожному виду дерев відповідає якийсь певний гриб?

– Так. Якщо немає біорізноманіття грибів, там оселяється один гриб-паразит і починає поширюватись. Корені дерев, у нашому випадку – сосен, зімкнуті, переплетені, і якщо він інфікував одну сосну, то по цих кореневих системах поширюється як вогнище. За Гугл-картами можна простежити, як почали засихати перші сосни в цьому лісі. За деякий час засохлих дерев ставало все більше, поки осередки хвороби не зімкнулись.

– Як запобігти цій проблемі, щоб новий ліс зносу не вбила коренева губка? Адже влада каже, що бор відновлять, знову висадять сосни…

– Садити сосну там, де її вже вбила хвороба, немає сенсу.

– А що треба?

– Будь-які інші породи. Це те, що називається біорізноманіття. І перша порода, яка найцінніша для нашої місцини – дуб звичайний.

– А він буде рости там, на піску?

– Буде. По-перше, виявилось, що той пісок не такий вже пісок. Ми його не могли вчора вкопати штиковою лопатою, бо це супісок. Хоча, коли виходиш на берег річки, то він, звісно, виглядає як пісок. Там вже ростуть дуби. Пташки занесли з району жолуді і приховали у землі. Згодом із цих жолудів там проросли молоді дуби. Там можна саджати і багато інших порід, і чим більше буде різних видів дерев, тим краще. А по-друге, треба віддавати перевагу нашим місцевим породам для підтримання нашого біорізноманіття. Бо чужорідні породи йому шкодять. Але є деякі виключення і серед інтродуцентів, чужорідних видів. Наприклад, шикарно там себе почуватиме шовковиця – вона посухостійка і пісок її не лякає. Дуже корисно було б для ґрунтового біорізноманіття грибів висадити там берези, осики й тополі.