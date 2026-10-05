Лісничий на Чугуївщині “не помітив”, як зрубали майже 50 дубів – слідство

Наразі вже екс-лісничий підозрюється у знищенні 49 дубів у Чугуївському районі. Не помітити, як працювали лісоруби, було неможливо, кажуть в обласній прокуратурі.

За даними слідства, державі в результаті завдано значного збитку – понад 700 тисяч гривень.

Підозрюваний обіймав посаду майстра лісу обходу Чемужівського лісництва філії «Зміївське лісове господарство» ДП «Ліси України» та був співробітником державної лісової охорони. До його обов’язків, зокрема, входила охорона довіреної території лісового фонду.

За даними прокуратури, у листопаді 2023 року майстер лісу протягом трьох тижнів жодного разу належним чином не перевірив стан охорони лісу у довіреному йому кварталі, не робив обхід території та не вжив заходів для виявлення порушень.

Внаслідок такої недбалості невідомі здійснили незаконну порубку 49 дубів — як сиророслих, так і сухостійних.

“Непомітно зрубати та вивезти стільки деревини було неможливо: проведення таких робіт у лісомасиві мало явні ознаки від характерного шуму до слідів спецтехніки. Незважаючи на це, підозрюваний не виявив зазначених фактів і не повідомив про них керівництво та правоохоронців”, – кажуть у прокуратурі.

Слідство також встановлює осіб, які вчинили незаконну порубку.

Мастер лісу вказану посаду вже не обіймає. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Якщо його провину буде доведено, він може сісти на п’ять років.

Нагадаємо, 3 жовтня на Журавлівці активісти сіяли дуби та сливи з абрикосами. Акцію організував біолог, викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.С. Сковороди Юрій Бенгус