У Харкові нарубали дерев на 12 тисяч гривень. Екоінспектори знайшли винуватця

У Державній екологічній інспекції в Харківській області уточнили, що сиророслі дерева видалили на вулиці Архітекторів, 22 у Шевченківському районі. Екоінспектори встановили, що це зробили без документів, які б дозволили провести вирубку.

“Інспекторами було зафіксовано порушення вимог природоохоронного законодавства – видалення зелених насаджень без відповідного акту обстеження. За результатами роботи Інспекції до адміністративної відповідальності притягнуто особу, винну у вчиненні правопорушення. Також порушнику пред’явлено претензію щодо відшкодування заподіяної шкоди“, – повідомили спеціалісти.

В екоінспекції оцінили завдану шкоду державі у 12 тисяч гривень.

“Державна екологічна інспекція у Харківській області закликає громадян та посадових осіб дотримуватися норм чинного законодавства та з відповідальністю ставитися до збереження зелених насаджень міста”, – додали в повідомленні.