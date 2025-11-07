У Харкові нарубали дерев на 12 тисяч гривень. Екоінспектори знайшли винуватця
У Державній екологічній інспекції в Харківській області уточнили, що сиророслі дерева видалили на вулиці Архітекторів, 22 у Шевченківському районі. Екоінспектори встановили, що це зробили без документів, які б дозволили провести вирубку.
“Інспекторами було зафіксовано порушення вимог природоохоронного законодавства – видалення зелених насаджень без відповідного акту обстеження. За результатами роботи Інспекції до адміністративної відповідальності притягнуто особу, винну у вчиненні правопорушення. Також порушнику пред’явлено претензію щодо відшкодування заподіяної шкоди“, – повідомили спеціалісти.
В екоінспекції оцінили завдану шкоду державі у 12 тисяч гривень.
“Державна екологічна інспекція у Харківській області закликає громадян та посадових осіб дотримуватися норм чинного законодавства та з відповідальністю ставитися до збереження зелених насаджень міста”, – додали в повідомленні.
