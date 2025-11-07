В Харькове нарубили деревьев на 12 тысяч гривен. Экоинспекторы нашли виновника

В Государственной экологической инспекции в Харьковской области уточнили, что сырорастущие деревья удалили на улице Архитекторов, 22 в Шевченковском районе. Экоинспекторы установили, что это сделали без документов, разрешающих провести вырубку.

«Инспекторами было зафиксировано нарушение требований природоохранного законодательства – удаление зеленых насаждений без соответствующего акта обследования. По результатам работы Инспекции к административной ответственности привлечено лицо, виновное в совершении правонарушения. Также нарушителю предъявлена ​​претензия по возмещению причиненного ущерба», – уточнили специалисты.

В экоинспекции оценили нанесенный ущерб государству в 12 тысяч гривен.

«Государственная экологическая инспекция в Харьковской области призывает граждан и должностных лиц соблюдать нормы действующего законодательства и с ответственностью относиться к сохранению зеленых насаждений города», – добавили в сообщении.