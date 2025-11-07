В ГСЧС показали последствия обстрелов РФ на Харьковщине (фото)

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток россияне обстреляли Ольховатскую, Великобурлукскую и Шевченковскую громады, а также Чугуев.

В ночь на 7 ноября оккупанты ударили БпЛА по Чугуеву. В результате «прилетов» загорелось почтовое отделение, СТО и учебное заведение.

«Пламя охватило около 2000 кв. м, спасатели оперативно локализовали возгорание, не допустив распространения огня. На месте работают подразделения ГСЧС, правоохранители и коммунальные службы», – уточнили в ГСЧС.

По предварительной информации, пострадавших в Чугуеве нет.

«Ольховатская громада – вражеский БпЛА попал в крышу четырехэтажного жилого дома, повредив 20 квартир. Также поврежден соседний дом; Великобурлукская громада — зафиксированное попадание в частный жилой дом, где возник пожар на площади около 100 м.кв», – передают спасатели.

А в Шевченковской громаде пожар бушевал на территории сельхозпредприятия.

На данный момент спасатели уже ликвидировали все очаги возгорания и обследовали все поврежденные здания. Во всех случаях обошлось без пострадавших.