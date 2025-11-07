В ГСЧС показали последствия обстрелов РФ на Харьковщине (фото)
По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток россияне обстреляли Ольховатскую, Великобурлукскую и Шевченковскую громады, а также Чугуев.
В ночь на 7 ноября оккупанты ударили БпЛА по Чугуеву. В результате «прилетов» загорелось почтовое отделение, СТО и учебное заведение.
«Пламя охватило около 2000 кв. м, спасатели оперативно локализовали возгорание, не допустив распространения огня. На месте работают подразделения ГСЧС, правоохранители и коммунальные службы», – уточнили в ГСЧС.
По предварительной информации, пострадавших в Чугуеве нет.
«Ольховатская громада – вражеский БпЛА попал в крышу четырехэтажного жилого дома, повредив 20 квартир. Также поврежден соседний дом; Великобурлукская громада — зафиксированное попадание в частный жилой дом, где возник пожар на площади около 100 м.кв», – передают спасатели.
А в Шевченковской громаде пожар бушевал на территории сельхозпредприятия.
На данный момент спасатели уже ликвидировали все очаги возгорания и обследовали все поврежденные здания. Во всех случаях обошлось без пострадавших.
Читайте также: Масштабная атака БпЛА на Чугуев: пострадали предприятие и учебное заведение
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В ГСЧС показали последствия обстрелов РФ на Харьковщине (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 ноября 2025 в 09:02;