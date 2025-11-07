Масштабная атака БпЛА на Чугуев: пострадали предприятие и учебное заведение
Более десяти российских беспилотников атаковали Чугуев Харьковской области в ночь на 7 ноября, сообщила мэр города Галина Минаева.
«Предварительно, пострадали гражданское предприятие и учебное заведение. На местах попаданий сильный пожар. Экстренные службы на месте, принимают соответствующие меры», — пишет Минаева.
Воздушную тревогу объявили в Харькове в 23:59 из-за угрозы БпЛА типа «Шахед». Взрывы в Чугуеве начались около полуночи и атака беспилотников продолжалась около 15 минут. Воздушные силы ВСУ предупреждали о БпЛА только на юге Харьковщины.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, новости Харькова, Чугуїв, Чугуев;
