На Купянском направлении горячее всего в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Фронт 17:45   06.11.2025
Оксана Якушко
На Купянском направлении россияне 10 раз штурмовали украинские позиции, сообщил Генштаб ВСУ.

Бои шли у сел Петропавловка, Песчаное и Глушковка. В настоящее время три атаки продолжаются.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили четыре штурма россиян, еще один бой продолжается. Оккупанты пытаются двигаться в Волчанске и в сторону Двуречанского.

На Лиманском направлении украинские защитники отразили шесть атак возле сел Новоегоровка, Грековка, Заречное, Новоселовка и в сторону села Коровий Яр. Четыре боя продолжаются.

