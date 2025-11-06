На Купянском направлении горячее всего в Харьковской области — Генштаб ВСУ

На Купянском направлении россияне 10 раз штурмовали украинские позиции, сообщил Генштаб ВСУ.

Бои шли у сел Петропавловка, Песчаное и Глушковка. В настоящее время три атаки продолжаются.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили четыре штурма россиян, еще один бой продолжается. Оккупанты пытаются двигаться в Волчанске и в сторону Двуречанского.

На Лиманском направлении украинские защитники отразили шесть атак возле сел Новоегоровка, Грековка, Заречное, Новоселовка и в сторону села Коровий Яр. Четыре боя продолжаются.