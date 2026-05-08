На севере Харьковской области до сих пор идут бои — Генштаб ВСУ
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронтах в Харьковской области.
На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз штурмовали позиции украинских подразделений возле населенных пунктов Прилепка, Лиман, Старица и в сторону Избицкого, Терновой и Чайковки. Пока два столкновения еще продолжаются.
На Купянском направлении сегодня обошлось без боев – россияне не пытались наступать.
Как писала ранее МГ «Объектив», в течение минувших суток на Харьковщине враг атаковал позиции ВСУ десять раз на двух направлениях, пишут в Генштабе ВСУ.
Читайте также: РФ нарушает свое же «перемирие»: в громаде под Харьковом – «прилет»
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На севере Харьковской области до сих пор идут бои — Генштаб ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 мая 2026 в 17:34;