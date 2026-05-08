На севере Харьковской области до сих пор идут бои — Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронтах в Харьковской области.

На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз штурмовали позиции украинских подразделений возле населенных пунктов Прилепка, Лиман, Старица и в сторону Избицкого, Терновой и Чайковки. Пока два столкновения еще продолжаются.

На Купянском направлении сегодня обошлось без боев – россияне не пытались наступать.

Как писала ранее МГ «Объектив», в течение минувших суток на Харьковщине враг атаковал позиции ВСУ десять раз на двух направлениях, пишут в Генштабе ВСУ.