На севере Харьковщины – бои, на Купянщине – затишье
Какая ситуация на фронтах Харьковской области с начала суток, сообщил Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении россияне трижды штурмовали позиции украинских подразделений возле сел Прилепка и Старица.
На Купянском направлении оккупанты сегодня не наступали и не штурмовали.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО рассказали о новой психологической операции, которую проводят оккупанты в Богодухове, а также на приграничных территориях Харьковщины. Подобное враг уже проводил в Сумской области.
Читайте также: «Мое решение». Почему Терехов сменил руководителя Харьковского метрополитена
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На севере Харьковщины – бои, на Купянщине – затишье», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 4 мая 2026 в 17:31;