На севере Харьковщины – бои, на Купянщине – затишье

Какая ситуация на фронтах Харьковской области с начала суток, сообщил Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне трижды штурмовали позиции украинских подразделений возле сел Прилепка и Старица.

На Купянском направлении оккупанты сегодня не наступали и не штурмовали.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО рассказали о новой психологической операции, которую проводят оккупанты в Богодухове, а также на приграничных территориях Харьковщины. Подобное враг уже проводил в Сумской области.