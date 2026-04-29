Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:44   29.04.2026
Виктория Яковенко
С начала суток оккупанты пять раз атаковали на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Красное Первое. Один бой продолжается.

На Купянском направлении оккупанты сегодня не предпринимали активных действий.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 54 атаки, отметили в Генштабе.

Напомним, украинские позиции в Волчанске были и остаются, в то же время российские войска по-прежнему пытаются продвигаться малыми пехотными группами, избегая массового применения бронетехники, рассказал в эфире нацмарафона командир 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Новости Харькова — главное за 29 апреля: город атаковали БпЛА, удар по Чугуеву
Харьков вновь под ударом – Терехов сообщил подробности
Весна в Харькове: на набережной высаживают деревья, на ХТЗ готовят фонтан 📷
Жители трех районов Харькова останутся без воды в среду
Водитель в Харькове гнал более 160 км/ч: нарушение зафиксировал TruCam
Новая аллея лип появилась в Харькове: где высадили деревья (фото)
  Дата публикации материала: 29 апреля 2026 в 16:44;

