Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

С начала суток оккупанты пять раз атаковали на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Красное Первое. Один бой продолжается.

На Купянском направлении оккупанты сегодня не предпринимали активных действий.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 54 атаки, отметили в Генштабе.

Напомним, украинские позиции в Волчанске были и остаются, в то же время российские войска по-прежнему пытаются продвигаться малыми пехотными группами, избегая массового применения бронетехники, рассказал в эфире нацмарафона командир 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.