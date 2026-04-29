Сегодня 29 апреля 2026: какой праздник и день в истории

29 апреля – Всеукраинский день футбола. В этот день 1429 года Жанна д’Арк с отрядом войск въехала в окруженный англичанами Орлеан. В 1624-м король Франции назначил кардинала Ришелье своим первым министром. В 1707-м завершилось объединение Шотландии и Англии. В 1882-м в пригороде Берлина заработала первая в мире экспериментальная линия троллейбуса. В 1897-м британский физик Джозеф Джон Томсон сообщил об открытии электрона. В 1907-м состоялось первое заседание Украинского научного общества в Киеве. В 1913-м запатентовали застежку-молнию. В 1918-м в Украине к власти пришел гетман Скоропадский, а Центральная Рада приняла Конституцию УНР. В 1992-м национальная сборная Украины по футболу провела свой первый международный матч. В 2011-м английский принц Уильям женился на Кейт Миддлтон. В 2022-м освободили Русскую Лозовую. В 2024-м в Харькове переименовали две станции метро и 367 топонимов.

Праздники и памятные даты 29 апреля

В мире – День памяти всех жертв применения химического оружия и день основания Организации по запрещению химического оружия.

Последняя среда апреля – это Международный день собаки-поводыря, Международный день осведомленности о шуме, Всемирный день канцелярских товаров и День джинсов (или День денима).

Также сегодня: Международный день иммунологии, Всемирный День желаний, День застежки-молнии, Международный день танца, Европейский день солидарности поколений.

29 апреля в истории

29 апреля 1429 года во время Столетней войны Жанна д’Арк с отрядом войск въехала в окруженный англичанами Орлеан. Через неделю она сняла осаду с этого города. Подробнее.

29 апреля 1624 года французский король Людовик XIII назначил кардинала де Ришелье первым министром Франции.

29 апреля 1707 года в Шотландии ликвидировали парламент. Это завершило объединение двух королевств – Шотландии и Англии в новое государство, которое назвали Королевством Великобритании. Подробнее.

29 апреля 1882 года в пригороде Берлина Галензе заработала первая в мире экспериментальная линия троллейбуса. Она, конечно, выглядела совсем не так, как то, к чему мы привыкли. Подробнее.

29 апреля 1897 года британский физик Джозеф Джон Томсон сообщил об открытии электрона. Подробнее.

29 апреля (12 мая) 1907 года состоялось первое заседание Украинского научного общества в Киеве, на котором его председателем избрали будущего руководителя Украинской Центральной Рады Михаила Грушевского. Подробнее.

29 апреля 1913 года Гидеон Сундбек запатентовал застежку-молнию. Подробнее.

29 апреля 1918 года – в последний день своей работы – Центральная Рада приняла Конституцию Украинской Народной Республики – “Статут о государственном устройстве, правах и свободах УНР”. Подробнее.

29 апреля 1918 года Павла Скоропадского провозгласили гетманом Украины. Подробнее.

29 апреля 1982 года обнародовали результаты переписи населения Китая, согласно которым количество людей в стране впервые в истории превысило 1 млрд. Подробнее.

29 апреля 1992 года национальная сборная Украины по футболу провела свой первый международный матч. Подробнее.

29 апреля 2011 года состоялась «свадьба ХХІ века» — наследник Великобритании Уильям взял в жены давнюю университетскую подругу Кейт Миддлтон. Подробнее.

29 апреля 2022 года ВСУ освободили Русскую Лозовую. Первым об этом сообщил командир спецподразделения «Kraken» Константин Немичев, затем информацию подтвердили ГУР Минобороны и командование Сухопутных войск ВСУ. А мэр Харькова Игорь Терехов спрогнозировал, что с освобождением Русской Лозовой интенсивность вражеских обстрелов Харькова должна уменьшиться.

29 апреля 2024 года в Харькове переименовали две станции метро и сразу 367 топонимов. Подробнее.

Церковный праздник 29 апреля

29 апреля чтят память девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артема, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. Подробнее.

Народные приметы

Гром 29 апреля – к хорошему урожаю зерна.

Если зацвела ольха – пора сеять гречку и кукурузу.

Если день солнечный, то пора сажать капусту.

Что нельзя делать 29 апреля

Сегодня не стоит отправляться в долгие путешествия. День в принципе лучше провести дома и минимизировать выезды.

Нельзя принимать поспешные решения.