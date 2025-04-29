Сегодня 29 апреля: какой праздник и день в истории

29 апреля – Всеукраинский день футбола. Год назад в этот день в Харькове переименовали две станции метро и 367 топонимов. В 2022-м освободили Русскую Лозовую. В 2011-м английский принц Уильям женился на Кейт Миддлтон. В 1992-м национальная сборная Украины по футболу провела свой первый международный матч. В 1918-м в Украине к власти пришел гетман Скоропадский, а Центральная Рада приняла Конституцию УНР. В 1913-м запатентовали застежку-молнию. В 1907-м состоялось первое заседание Украинского научного общества в Киеве. В 1897-м британский физик Джозеф Джон Томсон сообщил об открытии электрона. В 1882-м в пригороде Берлина заработала первая в мире экспериментальная линия троллейбуса. В 1707-м завершилось объединение Шотландии и Англии. В 1624-м король Франции назначил кардинала Ришелье своим первым министром. В 1429-м Жанна д’Арк с отрядом войск въехала в окруженный англичанами Орлеан.

Праздники и памятные даты 29 апреля

29 апреля – Радоница – вторник на вторую неделю после Пасхи, когда принято поминать умерших.

В Украине – Всеукраинский день футбола.

В мире – Всемирный день желаний.

Также сегодня: День памяти всех жертв применения химического оружия, День застежки-молнии, Международный день танца.

29 апреля в истории

29 апреля 1429 года во время Столетней войны Жанна д’Арк с отрядом войск въехала в окруженный англичанами Орлеан. Через неделю она сняла осаду с этого города. Подробнее.

29 апреля 1624 года французский король Людовик XIII назначил кардинала де Ришелье первым министром Франции.

29 апреля 1707 года в Шотландии ликвидировали парламент. Это завершило объединение двух королевств – Шотландии и Англии в новое государство, которое назвали Королевством Великобритании. Подробнее.

29 апреля 1882 года в пригороде Берлина Галензе заработала первая в мире экспериментальная линия троллейбуса. Она, конечно, выглядела совсем не так, как то, к чему мы привыкли. Подробнее.

29 апреля 1897 года британский физик Джозеф Джон Томсон сообщил об открытии электрона. Подробнее.

29 апреля (12 мая) 1907 года состоялось первое заседание Украинского научного общества в Киеве, на котором его председателем избрали будущего руководителя Украинской Центральной Рады Михаила Грушевского. Подробнее.

29 апреля 1913 года Гидеон Сундбек запатентовал застежку-молнию. Подробнее.

29 апреля 1918 года – в последний день своей работы – Центральная Рада приняла Конституцию Украинской Народной Республики – “Статут о государственном устройстве, правах и свободах УНР”. Подробнее.

29 апреля 1918 года Павла Скоропадского провозгласили гетманом Украины. Подробнее.

29 апреля 1982 года обнародовали результаты переписи населения Китая, согласно которым количество людей в стране впервые в истории превысило 1 млрд. Подробнее.

29 апреля 1992 года национальная сборная Украины по футболу провела свой первый международный матч. Подробнее.

29 апреля 2011 года состоялась «свадьба ХХІ века» — наследник Великобритании Уильям взял в жены давнюю университетскую подругу Кейт Миддлтон. Подробнее.

29 апреля 2022 года ВСУ освободили Русскую Лозовую. Первым об этом сообщил командир спецподразделения «Kraken» Константин Немичев, затем информацию подтвердили ГУР Минобороны и командование Сухопутных войск ВСУ. А мэр Харькова Игорь Терехов спрогнозировал, что с освобождением Русской Лозовой интенсивность вражеских обстрелов Харькова должна уменьшиться.

29 апреля 2024 года в Харькове переименовали две станции метро и сразу 367 топонимов. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Игорь Терехов. С этого дня в Харькове нет метро «Пушкинская» – вместо нее «Ярослава Мудрого», а бывшая станция «Южный вокзал» – получила название «Вокзальная». Также город лишился большого количества улиц, названия которых были связаны с российскими деятелями и топонимами. В частности, улица Васнецова стала улицей Всеволода Нестайко, Сибирская – Полесской, въезд Багратиона – Галицким, ул. Батайская – Попаснянской и т.д. Также в процессе в Харькове появились: улица Успешная, переулки Деловой, Безтужный, Сигнальный и другие. В целом «нейтральных» названий при переименовании задействовали значительное количество, из-за чего активисты деколонизации неоднократно упрекали руководство города, а впоследствии – и начальника ХОВА, который мог «допереименовать» то, что не переименовали решением мэрии. Несмотря на призывы, власти так и не решились назвать улицы в Харькове именами знаковых украинских деятелей: Мазепы, Петлюры, Бандеры, а также даже не политиков, а известных украинцев – музыканта и актера Миська Барбары и Героя Украины, автора Акта восстановления независимости Левко Лукьяненко.

Церковный праздник 29 апреля

29 апреля – Радоница. Это день поминовения умерших родственников. Радоница приходится на девятый день после Пасхи. Ее ежегодно отмечают во вторник.

Также сегодня чтят память девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артема, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. Подробнее.

Народные приметы

Гром 29 апреля – к хорошему урожаю зерна.

Если зацвела ольха – пора сеять гречку и кукурузу.

Если день солнечный, то пора сажать капусту.

Что нельзя делать 29 апреля

Нельзя плакать и горевать.

Нельзя плохо отзываться об умерших.

Нельзя оставлять пищу на кладбище и поминать умерших алкоголем.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, особенно на огороде.