«Плебейство и трусость» — переименования в Харькове вызвали шквал критики
Переименования в Харькове, которые рекомендовала провести рабочая группа ХОВА по вопросам деимпериализации и деколонизации топонимии, уже активно обсуждают не на уровне города и области, но и национальном.
Причина многочисленных возмущений — безликие нейтральные названия некоторых улиц, которые утвердили вместо исторических или же переименований в честь знаковых персон истории, культуры и искусства Украины.
Так, в поисках путей «достучаться до главы Харьковской ОВА Олега Синегубова» возмущенный пост в facebook опубликовал главред «Исторической правды» и автор нашумевшей книги «Дело Василия Стуса» Вахтанг Кипиани.
«Была информация, что ему рекомендовано не называть улицы в честь музыканта и актера Миська Барбары и Героя Украины, автора Акта восстановления независимости Левка Лукьяненко. Вместо этого предлагается назвать эти улицы Приветливая (е…ся, извините) и Аэрокосмическая. Это некое плебейство, трусость, бегство от реальности, отказ формировать именно украинское топонимическое лицо города», — заявил Кипиани.
Он также отметил, что в топонимике Харькова так и не решились увековечить знаковых личностей истории Украины, например, Симона Петлюру, Евгения Коновальца и других. Кипиани отметил, что сейчас главы ОВА могут или вписать себя в историю, или вляпаться.
В комментариях к его посту депутат Харьковского облсовета Сергей Жуков пояснил: у Синегубова еще есть возможность исправить решение рабочей группы.
«Претензии к Олегу Синегубову преждевременны, он ни от чего не отказывался. Речь идет о рекомендации рабочей группы при ОВА, принятой под влиянием заместителя мэра Александра Новака (Приветливый вместо Миська). А с Гагарина-Аэрокосмическим вообще на случайность похоже», — написал Жуков.
«Случайность» с переименованием проспекта Гагарина в Аэрокосмический разочаровала и других харьковских депутатов.
«Безликость внесли в смену названия проспекта Гагарина – проспект Аэрокосмический… Почему проспекту Гагарина не вернули историческое название «Змиевский Шлях» — загадка. Такой был бы красивый колоритно-слободской топоним. Но безликость, к сожалению, побеждает. Та же безликость в предложенном названии станции метро – «Заводская» (вместо «Завода им. Малышева»). Хотя можно было бы найти историко-географическую привязку к этому микрорайончику и не обезличивать его», — прокомментировала рекомендации рабочей группы депутат Харьковского облсовета Галина Куц.
Она также сообщила, что изначально улицу Лермонтовскую в Харькове рекомендовали переименовать также безлико — в Поэтическую. Но в итоговом варианте, который озвучили в ХОВА, все же фигурирует название улицы в честь Майка Йогансена.
Депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах и Харьковский антикоррупционный центр пошли дальше — они распространили форму для голосования в поддержку пакета переименований «За Украинский Харьков».
«Среди значительной части адекватных названий встречаются откровенно хилые. Я и другие коллеги по Харьковской топонимической группе предлагаем все же отказаться от инфантильности и аморфности, и привнести на карту города выразительные названия. Пр. Гагарина – Змиевский проспект (шлях), а не какой-то Аэрокосмический; пер. Кантемира – пер. Миська Барбары, а не Приветливый; ул. Есенина – ул. Василия Мисика; ул. Героев Труда – ул. Симона Петлюры, а не каких-то Непокоренных; метро «Завод им. Малышева» — «Танковый завод», а не какая-то «Заводская». Мы за эти пять наименований», — написал Булах в facebook.
Даст ли эффект масштабная кампания против безликости Харькова в соцсетях, станет известно в ближайшие два дня.
«Улиц Мазепы и Бандеры в Харькове уже не будет из-за позиции и городских, и областных властей, но сейчас пытаются выбросить даже Симона Петлюру. Как же их плавит от имен национальных героев. До 27 числа узнаем, поддержит ли господин Синегубов общественность или поддержит «какаяразницу», — прокомментировали происходящее активисты проекта «Деколонизация Украина».
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- Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: булах, куц, новости Харькова, переименования, синегубов, ХАЦ, хова;
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 10:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Переименования в Харькове, которые рекомендовала провести рабочая группа ХОВА по вопросам деимпериализации и деколонизации топонимии, уже активно обсуждают не на уровне города и области, но и национальном".