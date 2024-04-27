Улица Бандеры появилась у границы с РФ на Харьковщине
В Казачьей Лопани одну из улиц переименовали в честь Степана Бандеры, еще ряд топонимов назвали в честь Романа Шухевича, Евгения Коновальца, Дмитрия Донцова, Андрея Мельника и Олега Ольжича.
Об этом рассказал секретарь топонимической комиссии Дергачевской громады Александр Кулик, сообщает «Суспільне».
По его словам, переименование в честь Степана Бандеры улицы в Казачьей Лопани было предложением общественности.
«Также там появились топонимы в честь Романа Шухевича, Евгения Коновальца, Дмитрия Донцова, Андрея Мельника, Олега Ольжича — тех людей, которые способствовали формированию украинской идентичности и делали мощные попытки формирования украинского национального государства еще в первой половине ХХ века», — сообщил Кулик.
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В целом в Дергачевской громаде переименовали 206 топонимов, избавляясь от названий, связанных с РФ. В громаде появились топонимы, названные в честь Вячеслав Черновола, Евгения Сверстюка, Левко Лукьяненко, украинских гетманов и военных — со времен Хмельниччины до Украинской революции 1917-1921 годов. В центре громады — Дергачах — некоторые улицы переименовали в честь казацких, старшинских и сотнических родов: Ковалевских, Алчевских, Квиток и так далее.
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- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: Бандера, Казачья Лопань, Коновалец, Мельник, новости Харькова, переименования, шухевич;
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 13:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Казачьей Лопани одну из улиц переименовали в честь Степана Бандеры, еще ряд топонимов назвали в честь Романа Шухевича, Евгения Коновальца, Дмитрия Донцова, Андрея Мельника и Олега Ольжича".