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Улица Бандеры появилась у границы с РФ на Харьковщине

Общество 13:55   27.04.2024
Оксана Горун
Улица Бандеры появилась у границы с РФ на Харьковщине Иллюстрация: карта DeepState

В Казачьей Лопани одну из улиц переименовали в честь Степана Бандеры, еще ряд топонимов назвали в честь Романа Шухевича, Евгения Коновальца, Дмитрия Донцова, Андрея Мельника и Олега Ольжича.

Об этом рассказал секретарь топонимической комиссии Дергачевской громады Александр Кулик, сообщает «Суспільне».

По его словам, переименование в честь Степана Бандеры улицы в Казачьей Лопани было предложением общественности.

«Также там появились топонимы в честь Романа Шухевича, Евгения Коновальца, Дмитрия Донцова, Андрея Мельника, Олега Ольжича — тех людей, которые способствовали формированию украинской идентичности и делали мощные попытки формирования украинского национального государства еще в первой половине ХХ века», — сообщил Кулик.

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В целом в Дергачевской громаде переименовали 206 топонимов, избавляясь от названий, связанных с РФ. В громаде появились топонимы, названные в честь Вячеслав Черновола, Евгения Сверстюка, Левко Лукьяненко, украинских гетманов и военных — со времен Хмельниччины до Украинской революции 1917-1921 годов. В центре громады — Дергачах — некоторые улицы переименовали в честь казацких, старшинских и сотнических родов: Ковалевских, Алчевских, Квиток и так далее.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 13:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Казачьей Лопани одну из улиц переименовали в честь Степана Бандеры, еще ряд топонимов назвали в честь Романа Шухевича, Евгения Коновальца, Дмитрия Донцова, Андрея Мельника и Олега Ольжича".