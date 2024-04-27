Вулиця Бандери з’явилася біля кордону з РФ на Харківщині
У Козачій Лопані одну з вулиць перейменували на честь Степана Бандери, ще низку топонімів назвали на честь Романа Шухевича, Євгена Коновальця, Дмитра Донцова, Андрія Мельника та Олега Ольжича.
Про це розповів секретар топонімічної комісії Дергачівської громади Олександр Кулік, повідомляє “Суспільне”.
За його словами, перейменування на честь Степана Бандери вулиці в Козачій Лопані було пропозицією громадськості.
“Також там з’явилися топоніми на честь Романа Шухевича, Євгена Коновальця, Дмитра Донцова, Андрія Мельника, Олега Ольжича — тих людей, які сприяли формуванню української ідентичності та робили потужні спроби щодо формування української національної держави ще в першій половині ХХ століття”, – повідомив Кулік.
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Загалом у Дергачівській громаді перейменували 206 топонімів, позбавляючись від назв, що пов’язані з РФ. У громаді з’явилися топоніми, названі на честь В’ячеслава Чорновола, Євгена Сверстюка, Левка Лук’яненка, українських гетьманів та військових – з часів Хмельниччини до Української революції 1917-1921 років. У центрі громади – Дергачах – деякі вулиці перейменували на честь козацьких, старшинських та сотницьких родів: Ковалевських, Алчевських, Квіток тощо.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: Бандера, Казачья Лопань, Коновалец, Мельник, новини Харкова, переименования, шухевич;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2024 в 13:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Козачій Лопані одну з вулиць перейменували на честь Степана Бандери, ще низку топонімів назвали на честь Романа Шухевича, Євгена Коновальця, Дмитра Донцова, Андрія Мельника та Олега Ольжича".