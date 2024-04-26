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Нові назви для двох станцій метро та 367 топонімів схвалили в Харкові

Суспільство 21:24   26.04.2024
Олена Нагорна
Нові назви для двох станцій метро та 367 топонімів схвалили в Харкові

Станції метро “Пушкінська” та “Південний вокзал”, а також 367 топонімів перейменують у Харкові. Пропозиції 26 квітня підтримали члени міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища.

Як повідомляє пресслужба міськради, було підтримано пропозиції перейменувати станцію метро “Пушкінська” на “Ярослава Мудрого”, а “Південний вокзал” – на “Вокзальну”.

Також узгодили перейменування низки вулиць, назви яких пов’язані із країною-агресоркою. Зокрема, вулицю Аерофлотську назвати вулицею Антонова, вулицю Бакуніна – вулицею Багатою, вулицю Васнєцова – вулицею Всеволода Нестайка, вулицю Сибірську – вулицею Поліською, а провулок Красноярський – провулком Юрія Вороного (на честь українського хірурга, який уперше в світі здійснив трансплантацію нирки).

З повним списком топонімів можна ознайомитись за посиланням.

Як розповів МГ “Об’єктив” депутат міськради, член комісії Дмитро Булах, згідно з процедурою, після погодження перейменувань топонімічною комісією відповідне розпорядження має підписати міський голова. За словами Булаха, це має відбутися сьогодні. Також депутат уточнив, що нова назва “Ярослава Мудрого” для станції метро “Пушкінська” здобула перемогу під час електронного голосування, випередивши варіанти “Політехнічна” та “Нагірна”.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 21:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станції метро “Пушкінська” та “Південний вокзал”, а також 367 топонімів перейменують у Харкові".