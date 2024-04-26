Новые названия для Пушкинской, Южного вокзала и сотен улиц одобрили в Харькове

Станции метро «Пушкинская» и «Южный вокзал», а также 367 топонимов переименуют в Харькове. Предложения 26 апреля поддержали члены городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды.

Как сообщает пресс-служба горсовета, были поддержаны предложения переименовать станцию метро «Пушкинская» в «Ярослава Мудрого», а «Южный вокзал» — в «Вокзальную».

Также согласовали переименование ряда улиц, названия которых связаны со страной-агрессором. В частности, улицу Аэрофлотскую назвать улицей Антонова, улицу Бакунина — улицей Богатой, улицу Васнецова — улицей Всеволода Нестайко, улицу Сибирскую — улицей Полесской, а переулок Красноярский — переулком Юрия Вороного (в честь украинского хирурга, впервые в мире осуществившего трансплантацию почки).

С полным списком топонимов можно ознакомиться по ссылке.

Как рассказал МГ «Объектив» депутат горсовета, член комиссии Дмитрий Булах, согласно процедуре, после согласования переименований топонимической комиссией соответствующее распоряжение должен подписать городской голова. По словам Булаха, это должно произойти сегодня. Также депутат уточнил, что новое название «Ярослава Мудрого» для станции метро «Пушкинская» одержало победу в ходе электронного голосования, опередив варианты «Политехническая» и «Нагорная».