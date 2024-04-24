Харків’яни можуть обрати нову назву для станції “Пушкінська”: є три варіанти

У Харкові стартувало електронне голосування щодо перейменування станції метро “Пушкінська”, в якому можуть взяти участь усі охочі містяни.

В електронній формі на вибір запропоновані три варіанти: “Нагірна”, “Політехнічна” та “Ярослава Мудрого”.

Як повідомляють у пресслужбі міськради, голосування триватиме до 26 квітня. Долучитися до нього можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше на сайті Харківської міськради опублікували чимало петицій із пропозиціями, як перейменувати станцію метро «Пушкінська». Серед варіантів – «Молодіжна», «Сковородинівська», «Поезії», «Літературна», «Юридична», «ім. Григорія Сковороди», «Ярослава Мудрого», «Політех» чи «Політехнічна», а також «Освітня».