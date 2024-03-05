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Перейменування станції «Пушкінська» у Харкові: мерії запропонували нову назву

Суспільство 14:20   05.03.2024
Вікторія Яковенко
Перейменування станції «Пушкінська» у Харкові: мерії запропонували нову назву Фото: КП “Харківський метрополітен”

На сайті Харківської міської ради з’явилася нова петиція щодо перейменування станції метро «Пушкінська».

Авторка петиції Кристина Ваюш пропонує перейменувати «Пушкінську» на «Освітню».

«Біля цієї станції метро багато різних освітніх закладів крім юридичної академії та політеху, тому всім однаково підійде саме назва «Освітня», – пояснила Ваюш.

Наразі петицію підписали 12 людей. Щоб її розглянули, вона має набрати щонайменше 5 тисяч підписів.

Нагадаємо, раніше на сайті міськради вже з’являлося три петиції щодо перейменування станції метро «Пушкінська. Зокрема пропонували назви: «ім. Григорія Сковороди», «Ярослава Мудрого» та «Політех» чи «Політехнічна».

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 14:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сайті Харківської міської ради з’явилася нова петиція щодо перейменування станції метро «Пушкінська».".