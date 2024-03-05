Переименование станции «Пушкинская» в Харькове: мэрии предложили новый вариант

На сайте Харьковского городского совета появилась новая петиция о переименовании станции метро «Пушкинская».

Автор петиции Кристина Ваюш предлагает переименовать «Пушкинскую» в «Освітню».

«У этой станции метро много разных образовательных заведений кроме юридической академии и политеха, поэтому всем одинаково подойдет именно название «Освітня», – объяснила Ваюш.

Сейчас петицию подписали 12 человек. Чтобы ее рассмотрели, она должна набрать не менее 5 тысяч подписей.

Напомним, ранее на сайте горсовета уже появлялось три петиции о переименовании станции метро «Пушкинская. В частности, предлагали названия: «им. Григория Сковороды», «Ярослава Мудрого» и «Политех» или «Политехническая».