Переименование станции «Пушкинская» в Харькове: мэрии предложили новый вариант
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
На сайте Харьковского городского совета появилась новая петиция о переименовании станции метро «Пушкинская».
Автор петиции Кристина Ваюш предлагает переименовать «Пушкинскую» в «Освітню».
«У этой станции метро много разных образовательных заведений кроме юридической академии и политеха, поэтому всем одинаково подойдет именно название «Освітня», – объяснила Ваюш.
Сейчас петицию подписали 12 человек. Чтобы ее рассмотрели, она должна набрать не менее 5 тысяч подписей.
Напомним, ранее на сайте горсовета уже появлялось три петиции о переименовании станции метро «Пушкинская. В частности, предлагали названия: «им. Григория Сковороды», «Ярослава Мудрого» и «Политех» или «Политехническая».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: автор, метро, переименование, петиция, пушкинская, станция;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 14:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте Харьковского городского совета появилась новая петиция о переименовании станции метро «Пушкинская».".