Переименование станции метро «Пушкинская»: что предлагают харьковчане
На сайте Харьковского городского совета появились три петиции по переименованию станции метро «Пушкинская».
В частности, Богдан Стисло предлагает изменить название «Пушкинская» на «Политех» или «Политехническая».
«В 1885 году здесь было создано первое техническое учреждение высшего образования Восточной Украины – Харьковский политехнический институт. Харьковский Политех стал основателем промышленного и экономического развития Харькова, создал плеяду выдающихся инженеров и ученых страны. Также ХПИ – основатель нескольких харьковских ЗВО, среди которых: ХНУРЭ, ХАИ. Кроме того, Харьковский Политех – популяризатор харьковской школы науки и образования, занимает ведущие места среди украинских ЗВО в международных рейтингах», — аргументирует Стисло.
В другой петиции, созданной Денисом Пастрам, предлагается название «Ярослава Мудрого». Он отмечает, что при выборе названий станций метро, прежде всего, руководствуются ориентацией пассажиров в пространстве и привязкой названия к конкретным объектам, расположенным рядом.
«Как известно, сразу два выхода со станции ведут на улицу, которая названа в честь великого князя Киевской Руси, рядом с выходами расположен памятник Ярославу Мудрому, а также Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого», — говорится в петиции.
А вот Данил Савелло предлагает переименовать станцию «Пушкинская» в «им. Григория Сковороды». Так же как и одноименную улицу.
«Рядом со станцией метро «Пушкинская» находится ХНПУ им. Г.С. Сковороды и улица Г. Сковороды было бы логично назвать станцию в честь этого писателя», — пишет Савелло.
Сейчас петиция с предлагаемым названием «Ярослава Мудрого» набрала больше всего подписей – 310 голосов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: метро, переименование, петиция, пушкинская, станция, Харьков, харьковчане;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 13:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте Харьковского городского совета появились три петиции по переименованию станции метро «Пушкинская».".