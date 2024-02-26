Переименование станции метро «Пушкинская»: что предлагают харьковчане

На сайте Харьковского городского совета появились три петиции по переименованию станции метро «Пушкинская».

В частности, Богдан Стисло предлагает изменить название «Пушкинская» на «Политех» или «Политехническая».

«В 1885 году здесь было создано первое техническое учреждение высшего образования Восточной Украины – Харьковский политехнический институт. Харьковский Политех стал основателем промышленного и экономического развития Харькова, создал плеяду выдающихся инженеров и ученых страны. Также ХПИ – основатель нескольких харьковских ЗВО, среди которых: ХНУРЭ, ХАИ. Кроме того, Харьковский Политех – популяризатор харьковской школы науки и образования, занимает ведущие места среди украинских ЗВО в международных рейтингах», — аргументирует Стисло.

В другой петиции, созданной Денисом Пастрам, предлагается название «Ярослава Мудрого». Он отмечает, что при выборе названий станций метро, прежде всего, руководствуются ориентацией пассажиров в пространстве и привязкой названия к конкретным объектам, расположенным рядом.

«Как известно, сразу два выхода со станции ведут на улицу, которая названа в честь великого князя Киевской Руси, рядом с выходами расположен памятник Ярославу Мудрому, а также Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого», — говорится в петиции.

А вот Данил Савелло предлагает переименовать станцию «Пушкинская» в «им. Григория Сковороды». Так же как и одноименную улицу.

«Рядом со станцией метро «Пушкинская» находится ХНПУ им. Г.С. Сковороды и улица Г. Сковороды было бы логично назвать станцию в честь этого писателя», — пишет Савелло.

Сейчас петиция с предлагаемым названием «Ярослава Мудрого» набрала больше всего подписей – 310 голосов.