Перейменування станції метро «Пушкінська»: що пропонують харків’яни

На сайті Харківської міської ради з’явилися три петиції щодо перейменування станції метро «Пушкінська».

Зокрема, Богдан Стисло пропонує змінити назву «Пушкінська» на «Політех» чи «Політехнічна».

«У 1885 році тут було створено перший технічний заклад вищої освіти Східної України – Харківський політехнічний інститут. Харківський Політех став фундатором промислового та економічного розвитку Харкова, створив плеяду видатних інженерів та науковців країни. Також ХПІ – засновник кількох харківських ЗВО, серед яких: ХНУРЕ, ХАІ. Крім того, Харківський Політех – популяризатор харківської школи науки та освіти, посідає провідні місця серед українських ЗВО у міжнародних рейтингах», – аргументує Стисло.

У ще одній петиції, створеною Денисом Пастрамом, пропонується назва «Ярослава Мудрого». Він зазначає, при виборі назв станцій метро, перш за все, керуються орієнтацією пасажирів в просторі та привʼязкою назви до конкретних обʼєктів, що розташовані поруч.

«Як відомо, одразу два виходи зі станції ведуть на вулицю, що названа на честь великого князя Київської Русі, поряд з виходами розташовано памʼятник Ярославу Мудрому, а також Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого», – йдеться у петиції.

А от Даніл Савелло пропонує перейменувати станцію «Пушкінська» у «ім. Григорія Сковороди». Так само як і однойменну вулицю.

«Поруч зі станцією метро «Пушкінська» знаходиться ХНПУ ім. Г.С. Сковороди та вулиця Г. Сковороди, було б логічно назвати станцію на честь цього письменника», – пише Савелло.

Наразі петиція із пропонованою назвою «Ярослава Мудрого» набрала найбільше підписів – 310 голосів.