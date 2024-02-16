Портников связал переименование Пушкинской в Харькове и «идиотизм» Путина

Путин, прибегнув к полномасштабной войне, сам создает кровавую пропасть между Россией и восточными и южными регионами Украины, которые изначально были настроены к ней лояльно, констатировал украинский публицист Виталий Портников. Он озвучил один из вариантов, как мог бы действовать президент РФ, чтобы сохранить контроль без вторжения.

“Если бы я был президентом РФ, простите меня за откровенность, я бы уже давно решил все проблемы, связанные с Украиной. Без всяких войск. Элементарно. Мне бы года хватило. Потому что я не идиот, как Путин, извините, в политическом смысле.… Не нужно было мешать подписанию Соглашения об ассоциации, когда Янукович хотел от Евросоюза только денег. Я имею в виду, что даже в 2014 году были все возможности для создания правительства, в которое вошли бы представители различных политических сил, в том числе пророссийских, в обмен на то, что Россия бы гарантировала спокойствие на востоке и юге страны вместе со своими агентами здесь и восстановила бы свое влияние, как мы уже знаем, в 2019 году на следующих же выборах полностью. Только кандидатом тогда был бы не Владимир Зеленский, а какой-нибудь совершенно другой человек от какой-нибудь партии мира и согласия условно”, — сказал Портников в эфире канала «UKRLIFE з Людмилой Немирей».

По его словам, забирая чужие территории и убивая военнослужащих, РФ увеличивает платформу своего невосприятия.

“А когда вы начинаете ракетами обстреливать Харьков? А если вы не обстреливаете ракетами Харьков, жители которого после Майдана, по-моему, дважды избирали своим мэром Геннадия Кернеса? Почему вы не можете там добиться определяющего влияния? Или в Одессе? Политические настроения на востоке и юге страны стали меняться именно в ходе и после 2014 года, и в особенности после 2019 года. В Харькове только сейчас, через два года, переименовали Пушкинскую улицу в улицу Григория Сковороды. Только сейчас. Так сильно российское цивилизационное влияние. Улица уже разрушена. Ну не полностью, слава Богу, но там есть попадание в центре Харькова значительное. И только сейчас мэрия Харькова сказала, что да, ну наверное надо уже после такого обстрела переименовывать. Вы понимаете, какой у них был ресурс влияния, не только политического и экономического, цивилизационного? Как это все бездарно растрачено. И какую пропасть между Украиной и Россией кровавую создают своими руками, не нашими. Мы ничего для этого, по большому счету, не делали”, — рассуждает публицист.

По мнению Портникова, до 2014 года подавляющее большинство украинцев хотело жить в цивилизационном мире с Россией, а после — не в цивилизационном, а просто в мире.