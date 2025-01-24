Сегодня 24 января: какой праздник и день в истории

24 января – День внешней разведки Украины. Год назад в Харькове запустили обширную серию переименований топонимов – начали с Пушкинской. В 2010-м «Аватар» Джеймса Кэмерона стал самым кассовым фильмом в истории. В 1986-м Вояджер-2 достиг Урана. В 1965-м умер Уинстон Черчилль. В 1935-м в продажу поступила первая партия пива в банках. В 1923-м в Харькове основали литературный союз «Гарт». В 1919-м создали первое подразделение разведки в УНР.

Праздники и памятные даты 24 января

24 января – День внешней разведки Украины.

В мире – Международный день образования.

Также сегодня: Международный женский спортивный день, Международный день эскимо, День распространения информации о синдроме Мебиуса, День «Измени жизнь домашнего любимца».

24 января в истории

24 января 1848 года начался отсчет «золотой лихорадки» в США. Подробнее.

24 января 1918 года Украинская Центральная Рада огласила IV Универсал, который приняла 22 января. Он провозглашал независимость Украины. Подробнее.

24 января 1919 года создали первое подразделение общегосударственной разведки УНР. Подробнее.

24 января 1923 года в Харькове по инициативе Василия Эллана-Блакитного создали литературный союз «Гарт». Подробнее.

24 января 1935 года в продажу поступила первая партия пива в банках. Это было «Krueger Cream Ale», которое начали реализовывать в американском городе Ричмонд. Подробнее.

24 января 1965 года умер дважды премьер-министр Великобритании и один из главных архитекторов победы над Гитлером во Второй мировой войне – сэр Уинстон Черчилль. Подробнее.

24 января 1984 года в США появились в продаже первые персональные компьютеры «Макинтош», которые уже к тому времени имели графический интерфейс пользователя и компьютерную мышь. Цена на ПК была около 2500 долларов.

24 января 1986 года американский космический аппарат «Вояджер-2» достиг Урана, пройдя на расстоянии 81,5 тыс. км от него. Подробнее

24 января 1992 года независимость Украины признали Нидерланды, Мали, Кабо-Верде и Лесото. Украина в этот день установила дипломатические отношения с Австрией и Францией.

24 января 2010 года фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона установил рекорд в прокате, став самым кассовым фильмом в истории. Подробнее.

24 января 2024 года в Харькове дали старт первой серии масштабного переименования топонимов. После смертельных ракетных ударов по городу, произошедших накануне, а также попадания двух ракет по улице Пушкинской, мэр Игорь Терехов заявил, что инициирует ее переименование в ул. Сковороды.

Впоследствии в тот же день мэрия вынесла на общественное обсуждение запланированное переименование 65 топонимов в Харькове. Уже 26 января решение о переименовании поддержали депутаты горсовета.

Церковный праздник 24 января

24 января христиане чтят память преподобной Ксении. Подробнее.

Народные приметы 24 января

Если 24 января греет солнце – весна будет ранней и теплой.

Если началась метель, осень будет поздней.

Если теплый день, то весной будет много дождей.

Что нельзя делать 24 января

24 января нельзя злиться, ругаться и оскорблять других.

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя шить, вязать, стричь ногти, волосы.