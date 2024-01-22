Сегодня 22 января: какой праздник и день в истории

22 января – День Соборности Украины. В 1863 году в этот день началось Январское восстание народов бывшей Речи Посполитой против российских захватчиков. В 1918-м IV Универсалом Украинская Центральная Рада провозгласила независимость Украинской народной республики. В 1919-м провозглашен «Акт злуки» УНР и ЗУНР.

Праздники и памятные даты 22 января

22 января – День Соборности Украины.

В мире – Всемирный день попкорна.

22 января в истории

22 января 1863 года началось Январское восстание народов бывшей Речи Посполитой против российского самодержавия.

В отличие от многих восстаний, которые начинались с небольших беспорядков и постепенно (и часто неожиданно) перерастали в масштабные революционные события, это восстание готовилось профессионально – и не один год. Польские патриоты никогда не оставляли желания восстановить свое государство – в границах 1772 года (до первого раздела Речи Посполитой). Масштабное восстание охватило Царство Польское в 1830-1831 годах. Начиная с 1850-х в Польше формировались подпольные патриотические организации в среде студентов и офицеров. Они даже нашли общий язык с частью российских заговорщиков. Примером для поляков стали итальянцы, которые обрели независимость и смогли объединить страну (активная фаза этих событий приходилась на 1859-1861 годы).

В конце 1861-го в национальном движении поляков сложились два главных политических лагеря. Они известны как «белые» и «красные».

«Белые» в большинстве своем представляли шляхту и крупную буржуазию, они были более умеренными, выступали за бескровные протесты и стремились к большей политической автономии для Польши. «Красные» были более радикальными, в основном объединяли мещанство, интеллигенцию и частично – крестьянство. Они считали, что полной независимости Польши необходимо добиваться вооруженным путем. Несмотря на знаменитый лозунг «За нашу и вашу свободу», на самом деле в обоих лагерях была почти маргинальной идея обретения территориальной независимости в результате революции другими народами, в том числе украинцами. Революционеры стремились к восстановлению Польши в границах, которые предусматривали вхождение в нее части украинских, белорусских и литовских земель.

В июне 1862 года «красные» образовали Центральный национальный комитет (ЦНК), готовивший восстание. Он сформировал Национальное правительство и тайные комитеты. Начало восстания планировали на весну 1863 года. Но его пришлось ускорить, поскольку правительство попыталось ослабить заговорщиков, объявив внеочередной рекрутский набор. Списки для набора подготовили так, что в них было немало членов организации «красных». 22 января 1863 года ЦНК провозгласил начало восстания, а себя назвал Временным национальным правительством. Повстанцы напали на имперские гарнизоны. ЦНК издал «Манифест к народу», отменяя барщину и провозглашая крестьян владельцами своих земель. Крестьян призывали присоединиться к восстанию. Также в ЦНК объявили, что целью борьбы должны были стать «Объединенные Польша, Литва и Русь, без гегемонии любой из этих трех наций». Несмотря на такое заявление, украинское крестьянство в большинстве своем не поддерживало восстание, не разделяя желания поляков оставить украинские земли в составе своей страны, восстановленной в границах 1772 года. Тем не менее в партизанских отрядах, атаковавших российские гарнизоны и колонны, были и поляки, и украинцы, и литовцы, и беларусы (в частности, известный участник того восстания – Кастусь Калиновский, чье имя сейчас носит полк ВСУ).

Масштабное вооруженное противостояние в формате партизанской войны развернулось летом 1863 года. В отрядах повстанцев, по разным оценкам, было до 200 тысяч человек. Историки насчитывают около 1200 вооруженных столкновений с российскими имперцами. Впрочем, успеха восстание не достигло. Уже к июню 1864 года российские войска под командованием генерал-губернатора Северо-Западного края Михаила Муравьева и наместника Царства Польского Федора Берга разгромили повстанческие силы и жестоко покарали участников. За эту жестокость Муравьева в Польше прозвали «Людоедом» и «Вешальником». В столкновениях погибли несколько десятков тысяч человек, еще около 1000 участников восстания казнили, а 38 тысяч приговорили к каторге или сослали в Сибирь.

22 января 1918 года Украинская Центральная Рада приняла IV Универсал, которым провозгласила независимость Украины. Текст документа Малый Совет рассматривал несколько дней. Было несколько проектов. За основу взяли самый краткий по содержанию, разработанный Михаилом Грушевским.

«Секретарь Центральной Рады Михаил Еремеев называл фамилию каждого из членов Малого совета, и каждый открыто говорил – он «за» или «против», — цитирует Украинский институт национальной памяти рассказ о событиях директора Историко-мемориального музея Михаила Грушевского Светланы Паньковой. – Философ Дмитрий Чижевский представлял Российскую социал-демократическую партию, ее крыло меньшевиков. Он проголосовал против. Он был человеком, который принадлежал к украинскому движению, но он проголосовал «против», ведь считал, что это тогда было не ко времени. Кто-то тогда его в зале назвал «запроданцем». Позже Чижевский в своих воспоминаниях писал, что это была самая печальная ошибка лично для него».

Кроме провозглашения независимости Украинской народной республики, текст IV Универсала содержал поручение Совету народных министров заключить мир с Центральными государствами (Германией, Австро-Венгрией, Болгарским царством и Османской империей). Также документ констатировал факт войны с российскими большевиками и определял первоочередные меры, которые должны были реализовать в государственном управлении.

«Внешние обстоятельства оказали значительное влияние на принятие решения о провозглашении независимости. В это время шли бои между подразделениями украинской армии и большевистскими войсками, которые двинулись на Киев. Украинская Центральная Рада искала союзников для противостояния вооруженной агрессии большевистской России. Следовательно, провозгласив независимость, Украина могла легитимироваться на международной арене и заключать международные договоры. Переговоры в Брест-Литовске о мире между УНР и странами Четвертого союза завершились признанием Украины самостоятельным государством и подписанием мирного договора», – отмечают в УИНП.

22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве торжественно провозгласили «Акт злуки» УНР и ЗУНР.

Объединению предшествовал распад Австро-Венгерской империи, «Листопадовый чин» во Львове, провозглашение независимости Западно-украинской народной республики и начало вооруженного противостояния украинцев с поляками. Правительство ЗУНР обратилось за помощью к Украинскому государству. В начале переговоры шли с гетманом Скоропадским, но после смены власти их продолжили уже представители Директории УНР. 1 декабря 1918 года в Фастове подписали «предвступительный» договор между УНР и ЗУНР об объединении. 3 января 1919 года Украинский национальный совет ЗУНР в Станиславове (современном Ивано-Франковске) ратифицировал этот договор. Для продолжения переговоров с правительством УНР направили делегацию из 65 человек во главе с Львом Бачинским. Финальным аккордом процесса объединения стал «Акт злуки». Его зачитали на торжественном собрании в Киеве.

Акт провозглашал: «Отныне воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины – Западноукраинская народная республика (Галичина, Буковина, Венгерская Русь) и Приднепровская Великая Украина. Сбылись вековые мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыновья Украины. Единая независимая Украинская народная республика». На следующий день «Акт злуки» ратифицировал Трудовой конгресс Украины. Впоследствии (28 января) утвердили закон «О форме власти на Украине». Согласно ему председатель Украинского национального совета ЗУНР Евгений Петрушевич вошел в состав Директории УНР, а сама ЗУНР получила название Западная область Украинской народной республики. Она получала территориальную автономию. Окончательно урегулировать все вопросы объединения должно было Учредительное собрание, но этот процесс так и не завершили из-за советской оккупации украинских земель.

22 января 1992 года Филиппины признали независимость Украины.

22 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Ираном.

22 января 2010 года Президент Украины Виктор Ющенко, выступая с речью по случаю Дня Соборности, сообщил, что подписал указ о присвоении звания Героя Украины лидеру ОУН Степану Бандере. Награду из рук Президента получил внук и тезка лидера украинских националистов – Степан Бандера.

22 января 2014 года первые три Героя Небесной Сотни погибли во время штурма на улице Грушевского в Киеве. Смертельные ранения получили 21-летний Сергей Нигоян из Днепропетровщины и 25-летний беларус Михаил Жизневский. Раненый в тот день 45-летний львовянин Роман Сеник скончался через несколько дней в больнице.

Церковный праздник 22 января

22 января чтят память апостола Тимофея. Он происходил из Малой Азии. К Христу его обратил апостол Павел в 52 году. Тимофей был ревностным учеником Павла и его неотъемлемым спутником. В 65 году апостол Павел рукоположил Тимофея в епископа Эфесской Церкви. Ею святой Тимофей руководил 15 лет. Окончил жизнь святой Тимофей мученически. Он пытался остановить очередной языческий праздник и проповедовать людям веру в Христа, но толпа набросилась на Тимофея, его избивали, тащили по земле и, наконец, забили насмерть камнями. Тимофея чествуют среди 70 апостолов.

Народные приметы

Если 22 января снегопад, будет богатый урожай.

Если сильный мороз, но окна вспотели – скоро потеплеет.

Если в полдень вышло солнце, весна придет рано.

Что нельзя делать 22 января

Нельзя выносить мусор из дома, особенно вечером.

Нельзя тяжело физически работать.