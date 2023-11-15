Сегодня 15 ноября: какой праздник и день в истории

15 ноября в Украине по новому церковному календарю начинается Рождественский пост. В 1904 году в этот день Кинг Жиллетт запатентовал бритву со сменными лезвиями. В 1919-м состоялось последнее заседание Директории УНР. В 1940-м в ночь с 14 на 15 ноября более 500 немецких самолетов уничтожили бомбардировкой британский город Ковентри. В 1971-м корпорация Intel выпустила свой первый микропроцессор. В 2022-м РФ совершила очередную массированную ракетную атаку по энергетике Украины. Харьков остался без света.

Праздники и памятные даты 15 ноября

15 ноября – Всемирный день рециклинга или Всемирный день вторичной переработки сырья.

Также в мире: Международный день писателей, находящихся в заключении, Всемирный день борьбы против хронического обструктивного заболевания легких, Всемирный день географических информационных систем и Международный день сыра и хлеба.

15 ноября в истории

15 ноября 1904 года Кинг Кэмп Жиллетт запатентовал изобретение, сделавшее его фамилию нарицательной, — безопасную бритву со сменными лезвиями. Жиллетт был человеком непростой судьбы.

Он начал восхождение к вершине с краха бизнеса своего отца, сам стал миллионером, а затем разорился. Отец будущего «бритвенного магната» владел швейной мастерской, которая дотла сгорела во время большого пожара в Чикаго. После этого мужчина уже не восстановил бизнес и спился. Поэтому юному Кингу пришлось искать хотя бы какую-то работу с 17 лет. Идея, которая сделала его богатым, пришла к Жиллетту, когда ему было уже 40 лет. Как можно догадаться – во время бритья. На тот момент брились опасными бритвами, которые быстро тупились, и их постоянно нужно было «подтачивать», что отнимало много времени. Жиллетт подумал, что идеально было бы иметь бритву, лезвие которой можно просто выбросить, когда оно затупится.

Безопасные бритвы (станки) на тот момент уже существовали, но у них были дорогие кованые лезвия, которые не выбрасывали, а опять же – точили. Главным ноу-хау изобретателя стала технология изготовления дешевых штампованных лезвий из углеродистой стали. В первый год производства компания, которую создал Жиллетт с товарищами, участвовавшими в разработках, продала только 51 бритву и 168 лезвий. А на следующий – уже 90 тысяч станков и 123 тыс. лезвий. В какой-то момент Кинг Жиллетт решил продавать сами бритвы ниже себестоимости (а иногда просто раздавать). Ведь главным было – «подсадить» клиентов на лезвия. И это сработало. Уже через два года он стал миллионером. А в 1917-м заказ на лезвия Жиллетт получил от правительства – для армии США (на 36 миллионов лезвий). Стремительный взлет миллионера резко оборвался во время биржевого краха 1929 года, за которым началась Великая депрессия. Жиллетт даже потерял контроль над своей компанией, отправленный в отставку советом директоров. Он умер 9 июля 1932 года в Лос-Анджелесе.

15 ноября 1919 года в Каменец-Подольском состоялось последнее заседание Директории УНР.

В этот день временную «столицу» покинули два члена директории — Федор Швец и Андрей Макаренко, а также Евгений Петрушевич – диктатор ЗУНР (или руководитель Западноукраинской области УНР – его статус в то время был сомнительным). Чтобы понять, как всего за год (с момента создания Директории) ситуация достигла такого кризиса, нужно учесть военную, внешнеполитическую ситуацию и внутренние противоречия между двумя частями соборного Украинского государства.

Разногласия в видении, с каким врагом в первую очередь нужно бороться, возникли почти сразу после провозглашения «Акта Злуки» между УНР и ЗУНР — 22 января. В процессе объединения глава парламента ЗУНР Евгений Петрушевич стал шестым членом Директората УНР (наряду с Владимиром Винниченко, Симоном Петлюрой, Федором Швецом, Андреем Макаренко и Афанасием Андриевским). Уже 10 февраля в отставку ушел Винниченко (в мае – и Андриевский). Параллельно начался раскол между «надднепрянами» и «галичанами» — ярче всего между Петлюрой и Петрушевичем.

Первым «звоночком» стали переговоры с представителями Антанты. 28 февраля 1919 года французская делегация предложила провести временную демаркационную линию по территории западноукраинских земель, отдав треть Восточной Галичины (со Львовом) полякам. Такое решение называли временным – до проведения в Париже мирной конференции. Петрушевич отказался. Между тем, Петлюра убеждал галичан принять эти условия, ведь они открывали путь к признанию УНР странами Европы и дальнейшей военной поддержке против большевиков. Дальше раскол только усугублялся: Петлюра считал возможным договориться с поляками, чтобы выступить против главного для него врага – россиян. Петрушевич напротив считал главным врагом поляков, претендовавших на земли ЗУНР, а с россиянами (по крайней мере, их «белой» частью во главе с Деникиным) считал возможным договариваться.

Противоречия максимально обострились, когда 9 июня 1919 года неожиданно для «центра» галичане провозгласили Петрушевича диктатором, передав ему всю полноту власти. Руководство Директории восприняло это как попытку госпереворота. 27 июня Петлюра телеграммой попытался вызвать «диктатора» на ковер в Каменец-Подольском, но Петрушевич вежливо отказался, сославшись на военные обстоятельства. 4 июля в Правительстве УНР образовали министерство по делам Галичины, а Петрушевича лишили членства в Директории. Тем временем Украинская галицкая армия Петрушевича отступала под давлением поляков. Поэтому галичане вынуждены были обратиться к Петлюре – они сообщили атаману, что перейдут реку Збруч и будут «искать опоры и охраны на широких полях Великой Украины». Командование армии УНР ответило, что принимает УГА. А 9 июля «в большую Украину» попросился уже и сам Петрушевич. 16 июля он вместе с остатками УГА перешел Збруч и присоединился к войску Петлюры. Пополнение было очень своевременным. Объединенными силами армии УНР и УГА 30 августа 1919 года даже вошли в Киев. Но уже на следующий день оставили его под давлением деникининских войск – «Вооруженных сил Юга России». Петрушевич отмечал, что необходимо вступить в переговоры с Деникиным и объединиться против большевиков. Петлюра был категорически против. В последний раз подобная дискуссия состоялась 4 ноября 1919 года на совещании в Жмеринке. По воспоминаниям участников, тогда Петлюра прокомментировал позицию Петрушевича примерно так: «Для меня теперь ясно, что галичане с их симпатиями к Москве сами погибнут и нам дышать не дадут. Но невозможно их убедить в противном, как нас в том, что было бы хорошо с Москвой…»

Пока политики совещались, командование УГА самостоятельно подписало сепаратный Зятковский договор с командованием деникинскиз ВСЮР. Это объяснили «катастрофическим состоянием войска» (и правда, в нем бушевала эпидемия тифа). Войска Деникина сразу начали наступление на позиции неожиданно оставшихся без союзников войск УНР. 9 ноября в Каменце-Подольском Петлюра созвал совместное заседание Директории и правительства, где обсуждали «предательство галичан» и дальнейшие действия. В результате два из трех членов директории, которые прораотали с ее основания и до этого момента – Федор Швец и Адрий Макаренко – приняли решение уехать из Украины. Это они сделали 15 ноября. Также в тот же день поступил и Петрушевич. Петлюра остался в Каменце-Подольском и начал организовывать знаменитый Первый зимний поход армии УНР.

В ночь с 14 на 15 ноября 1940 года немецкая авиация провела 10-часовую бомбардировку города Ковентри в Великобритании. Трагедия Ковентри, буквально «стертого с лица земли» 437 немецкими самолетами, стала одним из трагических символов Битвы за Британию времен Второй мировой войны.

Город был одним из главных центров оборонной промышленности Великобритании. Британское командование точно определило цель налета примерно за четыре часа до начала бомбардировки (изначально считали, что цель Люфтваффе – Лондон). Защитники Британии полагались на систему «Cold Water», которая должна была нарушить навигацию и ориентирование нацистских пилотов. Но она не сработала, так что немецкие бомбардировщики четко зашли на цели. Бомбардировка длилась с 19:24 вечера 14 ноября до почти 6:00 утра 15 ноября. За это время на город сбросили 56 тонн зажигательных бомб, 394 тонны – фугасных и 127 парашютных мин. Немцы серьезно повредили 12 авиазаводов, но вместе с ними разрушили значительную часть жилых кварталов, систему газоснабжения, водопровод. Полностью было уничтожено 4330 домов и три четверти фабрик города. Погибли 554 человека, а 865 получили ранения.

15 ноября 1945 года основана Украинская свободная академия наук (УСАН). Академию создали в Аугсбурге украинские ученые в эмиграции. Ее позиционировали как продолжательницу Всеукраинской академии наук (ВУАН), основанной в Киеве еще правительством гетмана Скоропадского. ВУАН работала при Директории УНР и даже в ранние советские времена. Впрочем, начиная с 1922 года ее финансирование начали сокращать, а в 1930-х деятели академии стали объектом тотальных советских репрессий. Зарубежное продолжение академии – УСАН – получило развитие в США, Канаде и Европе. Исходно в состав академии входило около 150 ученых. Первым президентом УСАН стал Дмитрий Дорошенко.

15 ноября 1971 года корпорация «Intel» выпустила свой первый микропроцессор – микросхему 4004. Главными проектировщиками процессора были Федерико Фаджин и Тед Гофф. При стоимости 200 долларов микросхема 4004 реализовывала в одном кристалле все функции процессора большой ЭВМ. Первый процессор «Intel» мог выполнять в среднем 60 тысяч инструкций в секунду, а максимально – 93 тысячи. Для сравнения: один из первых компьютеров – американский «ENIAC» – выполнял максимально всего 5000 инструкций в секунду. При этом он весил 30 тонн и занимал около 280 кв. метров площади. Однако первый в мире микропроцессор не вызывал безумного спроса, его достиг только микропроцессор 8080.

15 ноября 2022 года армия РФ нанесла очередной массовый ракетный удар по Украине, использовав около сотни ракет. В том числе, поразила объект критической инфраструктуры в Харькове. Взрывы прогремели около 16 часов. После этого остановился электротранспорт, метрополитен, местами исчез свет. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что днем 15 ноября было два «прилета» по объектам критической энергетической инфраструктуры Харькова и четыре – по объектам Чугуевского района. «Света нет ни в Харькове, ни в области. Ни в одном населенном пункте», — сказал он. Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий назвал ситуацию, возникшую в энергетике страны, «самой серьезной за всю историю». Тем не менее, свет в отдельных районах Харькова начал частично появляться уже вечером. В целом в Украине по состоянию на 22:30 без электричества осталось около 10 миллионов абонентов.

Церковный праздник 15 ноября

15 ноября по новому церковному календарю в Украине начинается Рождественский пост (или Филипповка). Он длится 40 дней – с 15 ноября по 24 декабря.

Также сегодня чтят память мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Во время гонений на христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане в Эдессе схватили двух друзей-христиан Гурия и Самона. Они решительно отказались принести жертву языческим богам и заявили, что исповедуют христианство. За это их жестоко мучили, а затем отвезли за город и обезглавили. Авив жил через много лет после Гурия и Самона. Во времена последнего императора-язычника Ликиния. Дьякон Эдесской церкви Авив, которого император приказал схватить, сам пришел к палачам, не желая, чтобы во время его розыска пострадали другие христиане. Его приговорили к сожжению, и он сам пошел в огонь. Когда огонь погас, мать святого и родственники обнаружили его тело невредимым. Мученика похоронили рядом со святыми Гурием и Самоном. Они трое известны среди христиан как покровители супругов, брака, счастливой семьи.

Народные приметы

Если галки и синицы ходят по земле – к быстрому снегопаду.

Если с калины опали все листья, то скоро начнется настоящая зима.

Что нельзя делать 15 ноября

Нельзя оставлять огонь без присмотра, чтобы не произошло пожара.

Нельзя разводить костер – как во дворе, так и в лесу.

Нельзя желать зла другим людям.