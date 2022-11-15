Остановлены троллейбусы, трамваи, будем эвакуировать людей из метро — Терехов

В связи с ракетным ударом по объектам инфраструктуры Харькова днем 15 ноября остановлен весь электротранспорт — троллейбусы, трамваи, метрополитен.

Об этом сообщил в эфире телемарафона мэр Игорь Терехов.

«Были «прилеты» со стороны Белгорода. Есть попадания, и есть определенные обесточивания по Харькову. Поэтому сейчас коммунальные службы будут делать все, чтобы восстановить. До настоящего времени было все в порядке. И мы делали все в штатном режиме. По расписанию ходил городской электротранспорт. В связи с этой ситуацией, которая только что произошла, прекращено движение троллейбусов, трамваев. Также сейчас будем эвакуировать метрополитен. А тем временем будем устранять все эти последствия «прилетов», — рассказал Терехов.

Напомним, что около 16-ти часов во время воздушной тревоги в Харькове и области начали раздаваться взрывы. Наблюдатели сообщили о вылете минимум семи ракет с территории Белгородской области. Пресс-служба метрополитена сообщила об остановке движения.