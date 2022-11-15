Зупинено тролейбуси, трамваї, будемо евакуйовувати людей із метро – Терехов
У зв’язку з ракетним ударом по об’єктах інфраструктури Харкова вдень 15 листопада зупинено весь електротранспорт – тролейбуси, трамваї, метрополітен.
Про це повідомив в етері телемарафону мер Ігор Терехов.
“Були “прильоти” з боку Бєлгорода. Є влучання і є певні знеструмлення по Харкову. Тому зараз комунальні служби будуть робити все, щоб відновити. До теперішнього часу було все гаразд. І ми робили все у штатному режимі. По розкладу ходив міськелектротранспорт. У зв’язку з цією ситуацією, яка щойно сталася, припинено рух тролейбусів, трамваїв. Також зараз будемо евакуйовувати метрополітен. А тим часом будемо усувати всі ці наслідки “прильотів”, – розповів Терехов.
Читайте також: Терехов: рашисти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури у Харкові
Нагадаємо, що близько 16-ї години під час повітряної тривоги в Харкові та області почали лунати вибухи. Спостерігачі повідомили про виліт мінімум семи ракет із території Бєлгородської області. Пресслужба метрополітену повідомила про зупинку руху.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Зупинено тролейбуси, трамваї, будемо евакуйовувати людей із метро – Терехов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 17:15;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зв’язку з ракетним ударом по об’єктах інфраструктури Харкова вдень 15 листопада зупинено весь електротранспорт – тролейбуси, трамваї, метрополітен.".