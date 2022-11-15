Зупинено тролейбуси, трамваї, будемо евакуйовувати людей із метро – Терехов

У зв’язку з ракетним ударом по об’єктах інфраструктури Харкова вдень 15 листопада зупинено весь електротранспорт – тролейбуси, трамваї, метрополітен.

Про це повідомив в етері телемарафону мер Ігор Терехов.

“Були “прильоти” з боку Бєлгорода. Є влучання і є певні знеструмлення по Харкову. Тому зараз комунальні служби будуть робити все, щоб відновити. До теперішнього часу було все гаразд. І ми робили все у штатному режимі. По розкладу ходив міськелектротранспорт. У зв’язку з цією ситуацією, яка щойно сталася, припинено рух тролейбусів, трамваїв. Також зараз будемо евакуйовувати метрополітен. А тим часом будемо усувати всі ці наслідки “прильотів”, – розповів Терехов.

Нагадаємо, що близько 16-ї години під час повітряної тривоги в Харкові та області почали лунати вибухи. Спостерігачі повідомили про виліт мінімум семи ракет із території Бєлгородської області. Пресслужба метрополітену повідомила про зупинку руху.