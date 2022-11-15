Live
  • Вівторок 15.11.2022
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.76
    • 🔴

Терехов: рашисти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури у Харкові

Події 16:31   15.11.2022
Оксана Якушко
Терехов: рашисти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про прильоти по об’єкту критичної інфраструктури у місті.

Сьогодні, 15 листопада, під час масованої ракетної атаки по всій Україні, російські агресори вдарили по Харкову.

«Про постраждалих наразі інформації немає. Через пошкодження об’єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро», – повідомив мер Харкова.

Енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова.

Читайте також:

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

14:01
У Харкові – Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні
12:32
Екснардепа Грановського, який балотувався в Харкові, оголосили в розшук – НАБУ
22:27
Безкоштовна пральня з’явилась у прикордонному селищі на Харківщині (відео)
22:17
Відключення світла на Харківщині у вівторок. Інформація Укренерго
20:56
Бюджет-2023 розглянуть у середу на сесії Харківської міськради (питання)

  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Терехов: рашисти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 16:31;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про прильоти по об’єкту критичної інфраструктури у місті.".