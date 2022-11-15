Терехов: рашисти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про прильоти по об’єкту критичної інфраструктури у місті.

Сьогодні, 15 листопада, під час масованої ракетної атаки по всій Україні, російські агресори вдарили по Харкову.

«Про постраждалих наразі інформації немає. Через пошкодження об’єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро», – повідомив мер Харкова.

Енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова.

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