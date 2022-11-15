Терехов: рашисти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури у Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про прильоти по об’єкту критичної інфраструктури у місті.
Сьогодні, 15 листопада, під час масованої ракетної атаки по всій Україні, російські агресори вдарили по Харкову.
«Про постраждалих наразі інформації немає. Через пошкодження об’єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро», – повідомив мер Харкова.
Енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова.
Читайте також:
Новини за темою:
Ви читали новину: «Терехов: рашисти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 16:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про прильоти по об’єкту критичної інфраструктури у місті.".