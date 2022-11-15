Терехов: рашисты ударили по объекту критической инфраструктуры в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о прилетах по объекту критической инфраструктуры в городе.
Сегодня, 15 ноября, во время массированной ракетной атаки по всей Украине, российские агрессоры ударили по Харькову.
«О пострадавших на данный момент информации нет. Из-за повреждений объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро», — сообщил мэр Харькова.
Энергетики и коммунальщики делают все для скорейшей нормализации жизни Харькова.
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 16:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о прилетах по объекту критической инфраструктуры в городе.".