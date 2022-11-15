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Терехов: рашисты ударили по объекту критической инфраструктуры в Харькове

Общество 16:31   15.11.2022
Оксана Якушко
Терехов: рашисты ударили по объекту критической инфраструктуры в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о прилетах по объекту критической инфраструктуры в городе.

Сегодня, 15 ноября, во время массированной ракетной атаки по всей Украине, российские агрессоры ударили по Харькову.

«О пострадавших на данный момент информации нет. Из-за повреждений объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро», — сообщил мэр Харькова.

Энергетики и коммунальщики делают все для скорейшей нормализации жизни Харькова.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 16:31;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о прилетах по объекту критической инфраструктуры в городе.".