Терехов: рашисты ударили по объекту критической инфраструктуры в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о прилетах по объекту критической инфраструктуры в городе.

Сегодня, 15 ноября, во время массированной ракетной атаки по всей Украине, российские агрессоры ударили по Харькову.

«О пострадавших на данный момент информации нет. Из-за повреждений объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро», — сообщил мэр Харькова.

Энергетики и коммунальщики делают все для скорейшей нормализации жизни Харькова.

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