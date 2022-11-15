Ситуация — самая серьезная за всю историю — глава Укрэнерго

Энергетики уже начали восстанавливать объекты, которые получили повреждения в результате самого масштабного с начала вторжения РФ ракетного удара, и планируют работать всю ночь и последующие дни.

Как заявил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, ситуация — самая серьезная за всю историю.

«С начала октября это уже шестая массированная атака на энергетическую инфраструктуру страны, на этот раз самая большая: около ста ракет. Каждая ракета летела с целью погрузить Украину в темноту. Атака осуществлена с циничным расчетом — в момент начала пикового потребления, чтобы энергетикам было труднее справиться с нагрузкой. Сейчас, в эти минуты, энергетики уже восстанавливают объекты, уже работают над ремонтами, чтобы обеспечить поставки», — рассказал Кудрицкий.

Он пояснил, что аварийные отключения применяются исключительно для сохранения управляемости энергосистемы.

Кудрицкий в очередной раз призвал набирать запасы воды, заряжать аккумуляторы и мобильные телефоны.

«Это даст нам время делать свою работу: задействовать резервные схемы запитки держать баланс в энергосети. Нет ни одной страны в мире, которая могла бы подготовиться к ракетным атакам на энергосистему такого масштаба. Мне постоянно об этом говорят зарубежные коллеги. Мы устоим, найдем пути подать электроэнергию, мы будем работать всю ночь и все последующие дни», — добавил глава национальной энергетической компании.

Напомним, что около 16-ти часов враг запустил ракеты с Белгородщины по Харьковской области. По словам главы ОВА Олега Синегубова, было два «прилета» по объектам критической энергетической инфраструктуры города Харькова и четыре — по объектам Чугуевского района. Вследствие этого была обесточена вся Харьковская область. Синегубов предположил, что света не будет до утра. Однако, электроэнергия начала появляться в разных районах Харькова и области около 20:30.