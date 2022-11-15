До утра света на Харьковщине точно не будет, по воде есть «план Б» — глава ОВА

Сейчас сроки восстановления электроснабжения в Харьковской области неизвестны, а водоснабжение может быть обеспечено в аварийном режиме, сообщил в эфире национального телемарафона глава ОВА Олег Синегубов.

«Наверное, до утра так точно не будет электроэнергии. Если нам удастся восстановить ее быстрее, будем над этим работать. Однако эта информация достаточно приблизительная, потому что еще идет анализ процедуры и путей восстановления электроснабжения», — рассказал Синегубов.

Водоснабжение, по его словам, пока обеспечивается по остаточному принципу.

«Если мы будем понимать, что за десять часов или двенадцать нам удастся восстановить электроснабжение, то ситуация будет стабилизирована. Если нет — то будем принимать решение о введении «плана Б». Для того, чтобы запускать насосы водоканала в аварийном режиме», — отметил председатель ОВА.

Также он добавил, что власти коммуницируют с подразделениями ГСЧС, потому что свет исчез внезапно, и люди могут находиться в лифтах.

«Наши все аварийные службы сейчас работают в усиленном режиме чтобы стабилизировать ситуацию, которая у нас сейчас есть», — добавил Синегубов.

Напомним, что около 16-ти часов во время воздушной тревоги в Харькове и области начали раздаваться взрывы. Наблюдатели сообщили о вылете минимум семи ракет с территории Белгородской области. По словам главы ОВА Олега Синегубова, было два «прилета» по объектам критической энергетической инфраструктуры города Харькова и четыре — по объектам Чугуевского района. Обесточена вся Харьковская область. Как рассказал мэр Игорь Терехов, остановлен весь электротранспорт — троллейбусы, трамваи, метрополитен.