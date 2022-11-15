До ранку світла на Харківщині точно не буде, щодо води є “план Б” – голова ОВА

Наразі терміни відновлення електропостачання на Харківщині невідомі, а водопостачання може бути забезпечене в аварійному режимі, повідомив в етері національного телемарафону голова ОВА Олег Синєгубов.

“Напевно, до ранку так точно не буде електроенергії. Якщо нам вдастся відновити її швидше, будемо над цим працювати. Однак ця інформація досить приблизна, бо ще йде аналіз процедури і шляхів відновлення електропостачання”, – розповів Синєгубов.

Водопостачання, за його словами, поки що забезпечується за залишковим принципом.

“Якщо ми будемо розуміти, що за десять годин чи дванадцять нам вдастся відновити електропостачання, то ситуація буде стабілізована. Якщо ні – то будемо приймати рішення щодо введення “плану Б”. Для того, щоб запускати насоси водоканалу в аварійному режимі”, – зазначив голова ОВА.

Також він додав, що влада комунікує з підрозділами ДСНС, тому що світло зникло раптово, і люди можуть перебувати в ліфтах.

“Наші всі аварійні служби наразі працюють у посиленому режимі щоб стабілізувати ситуацію, яка в нас наразі є”, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, що близько 16-ї години під час повітряної тривоги в Харкові та області почали лунати вибухи. Спостерігачі повідомили про виліт мінімум семи ракет із території Бєлгородської області. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, було два «прильоти» по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури міста Харкова та чотири — по об’єктах Чугуївського району. Знеструмлена вся Харківська область. Як розповів мер Ігор Терехов, зупинено весь електротранспорт – тролейбуси, трамваї, метрополітен.