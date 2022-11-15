Було шість “прильотів”, без світла всі населені пункти Харківщини – Синєгубов

Вдень 15 листопада було два “прильоти” по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури міста Харкова і чотири – по об’єктах Чугуївського району.

Про це повідомив в етері національного телемарафону голова ОВА Олег Синєгубов.

“Наразі ми чітко розуміємо ті пошкодження, які маємо. Світла немає ані в Харкові, ані в області. У жодному населеному пункті. Зараз наші аварійники приступили вже до аналізу тих пошкоджень, які ми маємо. І ми будемо розуміти, які терміни нам будуть потрібні для того, щоб ми усунули всі ці пошкодження. Складнощі в тому, що в Харкові і області лунають сигнали повітряної тривоги. Тому повноцінно приступити до ліквідації наслідків наразі ми не можемо”, – розповів голова ОВА.

Про терміни відновлення електропостачання мешканцям регіону повідомлять додатково.

Нагадаємо, що близько 16-ї години під час повітряної тривоги в Харкові та області почали лунати вибухи. Спостерігачі повідомили про виліт мінімум семи ракет із території Бєлгородської області. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району. Як розповів мер Ігор Терехов, зупинено весь електротранспорт – тролейбуси, трамваї, метрополітен. З метою недопущення паніки та мародерства у нічний час доби в області буде збільшено кількість поліцейських патрулів.