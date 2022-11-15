Вночі на Харківщині збільшать кількість поліцейських патрулів – Тимошко
Із метою недопущення паніки та мародерства у нічний час доби на Харківщині буде збільшено кількість патрулів.
Про це повідомив голова ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.
За його словами, автомобілі поліції рухатимуться з маячками, а чергові частини попри відсутність електроенергії працюватимуть безперервно.
“У разі необхідності з нагальних питань ви можете звертатись до будь-кого з поліцейських і вам буде надана необхідна допомога! Москалям нас ніколи не перемогти. Ми ще відсвяткуємо у них на похоронах”, – написав Тимошко.
Нагадаємо, що близько 16-ї години під час повітряної тривоги в Харкові та області почали лунати вибухи. Спостерігачі повідомили про виліт мінімум семи ракет із території Бєлгородської області. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району. Як розповів мер Ігор Терехов, зупинено весь електротранспорт – тролейбуси, трамваї, метрополітен.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 17:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із метою недопущення паніки та мародерства у нічний час доби на Харківщині буде збільшено кількість патрулів.".