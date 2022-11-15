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Ночью на Харьковщине увеличат количество полицейских патрулей — Тимошко

Общество 17:53   15.11.2022
Елена Нагорная
Ночью на Харьковщине увеличат количество полицейских патрулей — Тимошко

С целью недопущения паники и мародерства в ночное время суток в Харьковской области будет увеличено количество патрулей.

Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

По его словам, автомобили полиции будут двигаться с маячками, а дежурные части несмотря на отсутствие электроэнергии будут работать непрерывно.

«В случае необходимости по неотложным вопросам вы можете обращаться к любому из полицейских и вам будет оказана необходимая помощь! Москалям нас никогда не победить. Мы еще отпразднуем у них на похоронах», — написал Тимошко.

Напомним, что около 16-ти часов во время воздушной тревоги в Харькове и области начали раздаваться взрывы. Наблюдатели сообщили о вылете минимум семи ракет с территории Белгородской области. По словам главы ОВА Олега Синегубова, россияне ударили по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевского района. Как рассказал мэр Игорь Терехов, остановлен весь электротранспорт — троллейбусы, трамваи, метрополитен.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 17:53;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С целью недопущения паники и мародерства в ночное время суток в Харьковской области будет увеличено количество патрулей.".