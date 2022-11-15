Враг ударил по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевщины — Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Днем 15 ноября армия РФ нанесла ракетные удары по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевского района.
По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
По его словам, есть перебои с электроснабжением, все профильные службы работают на местах.
Напомним, что около 16-ти часов во время воздушной тревоги в Харькове и области начали раздаваться взрывы. Наблюдатели сообщили о вылете минимум семи ракет с территории Белгородской области. Как сообщил мэр Игорь Терехов, в связи с ударом остановлен весь электротранспорт — троллейбусы, трамваи, метрополитен.
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 17:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 15 ноября армия РФ нанесла ракетные удары по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевского района.".