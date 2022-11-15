Враг ударил по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевщины — Синегубов

Днем 15 ноября армия РФ нанесла ракетные удары по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевского района.

По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По его словам, есть перебои с электроснабжением, все профильные службы работают на местах.

Напомним, что около 16-ти часов во время воздушной тревоги в Харькове и области начали раздаваться взрывы. Наблюдатели сообщили о вылете минимум семи ракет с территории Белгородской области. Как сообщил мэр Игорь Терехов, в связи с ударом остановлен весь электротранспорт — троллейбусы, трамваи, метрополитен.