Ворог ударив по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївщини – Синєгубов

Вдень 15 листопада армія РФ завдала ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, є перебої з електропостачанням, усі профільні служби працюють на місцях.

Нагадаємо, що близько 16-ї години під час повітряної тривоги в Харкові та області почали лунати вибухи. Спостерігачі повідомили про виліт мінімум семи ракет із території Бєлгородської області. Як розповів мер Ігор Терехов, через удар зупинено весь електротранспорт — тролейбуси, трамваї, метрополітен.