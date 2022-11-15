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Ворог ударив по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївщини – Синєгубов

Події 17:26   15.11.2022
Елена Нагорная
Ворог ударив по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївщини – Синєгубов

Вдень 15 листопада армія РФ завдала ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, є перебої з електропостачанням, усі профільні служби працюють на місцях.

Нагадаємо, що близько 16-ї години під час повітряної тривоги в Харкові та області почали лунати вибухи. Спостерігачі повідомили про виліт мінімум семи ракет із території Бєлгородської області. Як розповів мер Ігор Терехов, через удар зупинено весь електротранспорт — тролейбуси, трамваї, метрополітен.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 17:26;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 15 листопада армія РФ завдала ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району.".