Было шесть «прилетов», без света все населенные пункты Харьковщины — Синегубов

Днем 15 ноября было два «прилета» по объектам критической энергетической инфраструктуры города Харькова и четыре — по объектам Чугуевского района.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона председатель ОВА Олег Синегубов.

«Сейчас мы четко понимаем те повреждения, которые имеем. Света нет ни в Харькове, ни в области. Ни в одном населенном пункте. Сейчас наши аварийщики приступили уже к анализу тех повреждений, которые мы имеем. И мы будем понимать, какие сроки нам потребуются для того, чтобы мы устранили все эти повреждения. Сложность в том, что в Харькове и области раздаются сигналы воздушной тревоги. Поэтому полноценно приступить к ликвидации последствий пока мы не можем», — рассказал глава ОВА.

О сроках восстановления электроснабжения жителям региона сообщат дополнительно.

Напомним, что около 16-ти часов во время воздушной тревоги в Харькове и области начали раздаваться взрывы. Наблюдатели сообщили о вылете минимум семи ракет с территории Белгородской области. По словам главы ОВА Олега Синегубова, россияне ударили по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевского района. Как рассказал мэр Игорь Терехов, остановлен весь электротранспорт — троллейбусы, трамваи, метрополитен. С целью недопущения паники и мародерства в ночное время суток в области будет увеличено количество полицейских патрулей.