Смертельный удар по Старой Гнилице, «крот» в ВСУ – итоги 24 сентября

«Бандероль» попала по овощехранилищу в Старой Гнилице, где работали люди: шесть погибших. СБУ обнаружила мобилизованного «крота» в бригаде ВСУ на Харьковщине. В Харькове упали 160 деревьев. МГ «Объектив» напоминает главные новости дня.

В Харьковской области погибли шесть работников агропредприятия, еще 12 ранены, сообщила областная прокуратура. Трагедия произошла утром 24 сентября в селе Старая Гнилица Малиновской громады. Ракета попала по овощехранилищу, где работали гражданские. Среди погибших – двое мужчин и четыре женщины. В течение дня велся разбор завалов.

В работе на ФСБ подозревают мобилизованного, который служит в мотопехотной бригаде ВСУ в Харьковской области. СБУ задокументировала, как фигурант пытался скорректировать ракетную атаку по своему ремонтному батальону, восстанавливающему беспилотные авиакомплексы. По версии следствия, ФСБ завербовала мужчину еще до призыва. На него вышли через родственницу, живущую в РФ. После мобилизации военный служил мастером-электриком по ремонту беспилотников и одновременно собирал для врага информацию о пунктах дислокации своего и смежных подразделений. «Слив» данные своего рембата, продавец рассчитывал покинуть территорию под предлогом поездки в госпиталь. Его разоблачили вовремя: задержали в служебном автомобиле, когда «крот» выехал за пределы воинской части. Подразделение СОУ обезопасили. Если вину мужчину докажут, ему грозит пожизненное.

О находке в районе села Тарановка сообщил спасателям местный житель. Саперы межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования прибыли на место, изъяли бомбу и взорвали ее на специальной площадке.

В регионе из-за обрывов проводов были обесточения. По состоянию на утро, по данным ХОВА, без электричества из-за непогоды находились 42 000 абонентов в 25 населенных пунктах. Больше всего – в Лозовском и Харьковском районах. Днем облэнерго отчиталось, что в Харькове электроснабжение возобновили. В области работы еще продолжались. По данным КП «Дорремстрой», в Харькове сильным ветром повалило более 160 деревьев и около 300 веток.

Коммунальщики Харьковзеленстроя сообщили, что исследовали техническое состояние фонтана и выявили немало проблем. В капитальном ремонте нуждаются гранитные и каменные элементы, внутренние коммуникации и форсунки. Напомним, сквер в 2008 году был передан в аренду Харьковской епархии УПЦ (МП). Однако в этом году депутаты горсовета поддержали решение расторгнуть договор. Территорию вернули городу.

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