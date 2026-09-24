Бомбу, весом 250 кг, нашел житель в лесу на Харьковщине: ее обезвредили

Саперы обезвредили на Харьковщине 250 килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны.

Как рассказали в межрегиональном центре гуманитарного разминирования и реагирования, житель села Тарановка в лесу заметил подозрительный предмет. Он сразу рассказал о находке спасателям.

«Прибывшие на место саперы изъяли 250-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Взрывоопасный предмет уничтожен на подрывной площадке контролируемым подрывом. Поэтому, отправляясь в лес, помните: незнакомый предмет может быть смертельно опасен», — отметили саперы.

Напомним, в селе Хотомля Чугуевского района пиротехники ГСЧС обезвредили несдетонированный управляемый авиационный боеприпас УМПБ Д-30СН.