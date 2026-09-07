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Огромную авиабомбу нашли около лесополосы жители Харьковщины (фото)

Происшествия 20:26   07.09.2026
Елена Нагорная
Огромную авиабомбу нашли около лесополосы жители Харьковщины (фото)

В селе Хотомля Чугуевского района пиротехники ГСЧС обезвредили неразорвавшийся управляемый авиационный боеприпас УМПБ Д-30СН.

Авиабомбу обнаружили около лесополосы местные жители, которые сразу сообщили об этом саперам, информируют в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

Прибыв на место, специалисты изъяли авиабомбу, транспортировали ее специальной техникой на подрывную площадку и уничтожили путем контролируемого подрыва.

УМПБ Д-30СН — это высокоточный управляемый авиационный боеприпас с боевой частью, эквивалентной фугасной авиабомбе ФАБ-250.

Чрезвычайники напоминают: в случае обнаружения любых взрывоопасных или подозрительных предметов категорически запрещено приближаться к ним или касаться их. О находке следует немедленно сообщить по номерам «101», «102» или «112».

Как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, 65 населенных пунктов Харьковской области, в том числе Харьков, подверглись обстрелам за неделю с 31 августа по 6 сентября. Четыре человека погибли, среди которых 11-летний мальчик. Еще 35 человек пострадали, в том числе четверо детей.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2026 в 20:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Хотомля Чугуевского района пиротехники ГСЧС обезвредили неразорвавшийся управляемый авиационный боеприпас УМПБ Д-30СН.".