На одной из улиц в Харькове ограничат движение из-за ремонта дороги

Движение транспорта по ул. Павла Тычины, возле дома №26, будет ограничено с 8:00 до 17:00 8 сентября.

Это связано с необходимостью проведения работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета.

Пропуск транспорта будет организован свободной от выполнения работ полосой движения.

Напомним, троллейбусы №3 и 59 изменят маршруты с 9:30 до 14:30 во вторник, 8 сентября. Кроме этого, с 10:00 до 14:00 8 и 9 сентября будут по-другому ходить троллейбусы №19 и 35.