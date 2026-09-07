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На одной из улиц в Харькове ограничат движение из-за ремонта дороги

Транспорт 21:03   07.09.2026
Елена Нагорная
На одной из улиц в Харькове ограничат движение из-за ремонта дороги

Движение транспорта по ул. Павла Тычины, возле дома №26, будет ограничено с 8:00 до 17:00 8 сентября.

Это связано с необходимостью проведения работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета.

Пропуск транспорта будет организован свободной от выполнения работ полосой движения.

Напомним, троллейбусы №3 и 59 изменят маршруты с 9:30 до 14:30 во вторник, 8 сентября. Кроме этого, с 10:00 до 14:00 8 и 9 сентября будут по-другому ходить троллейбусы №19 и 35.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2026 в 21:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта по ул. Павла Тычины, возле дома №26, будет ограничено с 8:00 до 17:00 8 сентября.".