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На одній із вулиць у Харкові обмежать рух через ремонт дороги

Транспорт 21:03   07.09.2026
Олена Нагорна
На одній із вулиць у Харкові обмежать рух через ремонт дороги

Рух транспорту на вул. Павла Тичини, біля будинку №26, буде обмежений з 8:00 до 17:00 8 вересня.

Це пов’язано з необхідністю проведення робіт з поточного ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини, повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства міськради.

Пропуск транспорту буде організований вільною від виконання робіт смугою руху.

Нагадаємо, тролейбуси №3 та 59 змінять маршрути з 9:30 до 14:30 у вівторок, 8 вересня. Крім цього, з 10:00 до 14:00 8 та 9 вересня по-іншому ходитимуть тролейбуси №19 та 35.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2026 в 21:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вул. Павла Тичини, біля будинку №26, буде обмежений з 8:00 до 17:00 8 вересня.".