На одній із вулиць у Харкові обмежать рух через ремонт дороги

Рух транспорту на вул. Павла Тичини, біля будинку №26, буде обмежений з 8:00 до 17:00 8 вересня.

Це пов’язано з необхідністю проведення робіт з поточного ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини, повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства міськради.

Пропуск транспорту буде організований вільною від виконання робіт смугою руху.

Нагадаємо, тролейбуси №3 та 59 змінять маршрути з 9:30 до 14:30 у вівторок, 8 вересня. Крім цього, з 10:00 до 14:00 8 та 9 вересня по-іншому ходитимуть тролейбуси №19 та 35.