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Допомагав військовому тікати з частини: обвинувачують таксиста з Харкова

Суспільство 16:30   07.09.2026
Оксана Горун
Допомагав військовому тікати з частини: обвинувачують таксиста з Харкова

Харківська обласна прокуратура передала до суду справу 23-річного таксиста. Його обвинувачують у вивезенні військовослужбовця з частини. Вартість такого транзиту повз блокпости водій оцінив у $800.

За інформацією прокуратури, свої послуги таксист запропонував пасажиру під час поїздки наприкінці травня 2026 року. Розповів, що має додатковий заробіток: вивозить військових з місць дислокації їхніх підрозділів. Пізніше пасажир звернувся до таксиста, щоб обговорити план вивезення свого товариша військового з території частини в Харківському районі.

“Таксист розповів, як саме планує здійснити перевезення: частину блокпостів об’їхати, а на інших — не зупинятися. “Рейс” оцінив у 800 доларів США”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

На початку липня водій запросив аванс – 2000 грн – щоб купити пальне. А наступного дня приїхав за військовим. Водій довіз втікача до Харкова. На місці отримав обіцяні гроші. А одразу після цього таксиста затримали.

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Його обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Раніше в Харкові СБУ спільно з ДБР викрили 30-річного військовослужбовця Нацгвардії, який продавав військове майно та боєприпаси. Його підозрюють у продажу десятків FPV-дронів, а також роботизованих комплексів.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2026 в 16:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура передала до суду справу 23-річного таксиста. Його звинувачують у вивезенні військовослужбовця з частини. Вартість транзиту водій оцінив у $800".