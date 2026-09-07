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Харківщина отримає понад 121 млн грн на важливі проєкти: куди витратять

Суспільство 16:55   07.09.2026
Оксана Горун
Харківщина отримає понад 121 млн грн на важливі проєкти: куди витратять

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що регіон отримає додаткове фінансування із Державного фонду регіонального розвитку.

Мова про суму понад 121 млн грн. Кошти спрямують на реалізацію важливих інфраструктурних проєктів.

Кошти будуть направлені на реконструкцію операційних приміщень 7-го поверху навчально-діагностичного корпусу Обласної клінічної лікарні; продовження будівництва нової підземної школи (захисної споруди цивільного захисту) в Зміївському ліцеї, що дозволить створити безпечні умови для навчання дітей навіть під час повітряних тривог; капітальний ремонт приміщень частини 5-го поверху (Центр спортивної медицини) Обласної клінічної травматологічної лікарні“, – перерахував Синєгубов.

Він наголосив, що ці проєкти “пройшли всі стадії відбору та визнані пріоритетними”.

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Раніше Кабмін виділив кошти на відновлення пошкоджених обстрілами будинків у Харківській області. Майже 400 млн грн спрямують на 11 проєктів, серед яких будинки в Харкові, Дергачах, Ізюмі, Балаклії та Чугуєві.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2026 в 16:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що регіон отримає додаткове фінансування із Державного фонду регіонального розвитку".