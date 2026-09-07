Обстріли Харкова та області: четверо загиблих та 35 постраждалих за тиждень

65 населених пунктів Харківської області, у тому числі Харків, зазнали обстрілів за тиждень з 31 серпня по 6 вересня. Чотири людини загинули, серед яких 11-річний хлопчик. Ще 35 людей постраждали, зокрема четверо дітей.

Як повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов, росіяни застосовували такі види озброєння:

▪️10 ракет;

▪️2 РСЗВ;

▪️7 КАБів;

▪️БпЛА типу «Герань-2»;

▪️31 БпЛА типу «Молнія»;

▪️39 FPV-дронів;

▪️630 БпЛА (тип встановлюється).

Суттєво постраждала цивільна інфраструктура Богодухівського району, де пошкоджено 13 приватних будинків, три адмінбудівлі, три господарчі споруди, електромережі, магазин, будинок культури, навчальний заклад, нежитлову будівлю, медичний заклад, теплицю, гараж, сім автомобілів, мікроавтобус, автомобіль екстреної медичної допомоги, скутер.

Значні пошкодження — в Харківському районі: 18 приватних будинків, електромережі, складська будівля, автомобіль екстреної медичної допомоги, господарчі споруди, кіоск, три автомобілі.

У Харкові ворог пошкодив три багатоквартирні будинки, скління дитячого садка, вантажний автомобіль.

Нагадаємо, як повідомляв мер Ігор Терехов, протягом серпня російські війська завдали 80 ударів по всіх без винятку районах Харкова. Чотири людини загинули, ще 94 постраждали, серед них п’ятеро дітей. Паралельно фіксують стійку тенденцію збільшення тривалості повітряних тривог. У серпні небезпеку у Харкові оголошували 286 разів, а загальна тривалість сигналів склала 521 годину 52 хвилини – це майже 22 доби.